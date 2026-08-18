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Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι ο Davis οργάνωσε την επίθεση ως πράξη εκδίκησης για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του, Orlando Anderson.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος προμήθευσε το όπλο και συντόνισε την ομάδα που πυροβόλησε το όχημα του Tupac.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων και των μαρτυρικών καταθέσεων, κάνοντας λόγο για προβληματική αστυνομική έρευνα.

Οι ένορκοι καλούνται να κρίνουν αν οι κατηγορίες στοιχειοθετούνται, καθώς η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

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Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur στο Λας Βέγκας, η υπόθεση που συγκλόνισε τη μουσική βιομηχανία έφτασε στις δικαστικές αίθουσες. Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του εμβληματικού ράπερ και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι ο Davis δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε τον Tupac, αλλά ο άνθρωπος που οργάνωσε την επίθεση και έδωσε την εντολή για τη δολοφονία. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κίνητρο ήταν η εκδίκηση για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του, Orlando Anderson, από τον Tupac λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

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Η δολοφονία σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, μετά την παρακολούθηση αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson στο Λας Βέγκας. Ο Tupac επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight, όταν μια λευκή Cadillac πλησίασε το όχημά τους και άνοιξαν πυρ. Ο 25χρονος ράπερ τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Ο επικεφαλής αναπληρωτής εισαγγελέας Binu Palal παρουσίασε στους ενόρκους την εκδοχή της κατηγορούσας αρχής, σύμφωνα με την οποία ο Davis είχε οργανώσει την επίθεση ως αντίποινα για τη συμπλοκή του Tupac με τον Anderson.

Όπως υποστηρίζεται, ο Davis εξασφάλισε το όπλο και οργάνωσε τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαινε η ομάδα. Όταν εντόπισαν στον δρόμο την πομπή του Tupac και του Suge Knight, φέρονται να έκαναν αναστροφή και να τους ακολούθησαν. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Davis, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, έδωσε το όπλο στον Anderson και εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του Tupac.

Κεντρικό ρόλο στη δίκη αναμένεται να παίξουν και οι δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος ο Davis τα προηγούμενα χρόνια. Οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν σε δηλώσεις του από την περίοδο 1998-2003, αλλά και στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 2019.

Σε αυτά, ο Davis είχε περιγράψει τη νύχτα της δολοφονίας και είχε αναφέρει ότι βρισκόταν στην Cadillac από την οποία πυροβολήθηκε ο Tupac. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι έδωσε το όπλο στον ανιψιό του. Το δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, επιχειρεί να αποδομήσει την αξιοπιστία των συγκεκριμένων αναφορών. Οι δικηγόροι του Davis υποστηρίζουν ότι το βιβλίο περιέχει μυθοπλαστικά στοιχεία που προστέθηκαν για εμπορικούς λόγους και ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι ο αποκλειστικός συγγραφέας του.

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Ο συνήγορός του, Michael Shanfalt, έθεσε από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας το βασικό ερώτημα της υπεράσπισης: τι πραγματικά στοιχεία διαθέτει η εισαγγελία έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια.

Οι δικηγόροι του Davis κάνουν λόγο για προβληματική αστυνομική έρευνα, ελλιπείς αναφορές και στοιχεία που δεν επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητες πηγές. Παράλληλα, αμφισβητούν την αξιοπιστία ορισμένων μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι έχουν ποινικό παρελθόν, οικονομικά κίνητρα ή έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων με την πάροδο των χρόνων.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Gary Dale, ο οποίος υπηρετούσε στην αστυνομία του Λας Βέγκας τη νύχτα της επίθεσης και συνόδευσε τον βαριά τραυματισμένο Tupac στο ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ράπερ δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιος τον είχε πυροβολήσει.

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Η στάση αυτή αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην έρευνα που ακολούθησε. Οι Αρχές θεωρούσαν ότι στον κόσμο των συμμοριών η σιωπή αποτελούσε τρόπο προστασίας, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του Tupac είχαν υποστηρίξει ότι η αστυνομία δεν αξιοποίησε εξαρχής κρίσιμα στοιχεία.

The lead prosecutor in the murder case against Duane "Keffe D" Davis told a jury this morning that Davis was associated with Sean "Diddy" Combs when he took part in Tupac Shakur's 1996 f*tal sh**ting in Las Vegas.🕊️ pic.twitter.com/UBBMsRra5d — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) August 18, 2026

Μάρτυρας στη δίκη ήταν και η Ingrid Stokes, η οποία βρισκόταν στην περιοχή εκείνο το βράδυ. Όπως περιέγραψε, είχε συναντήσει τον Tupac και τον Suge Knight και στη συνέχεια τους ακολούθησε με τις φίλες της.

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Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την κατάθεσή της, αντιλήφθηκαν ένα όχημα που κινούνταν πίσω τους και προσπαθούσε να τους προσπεράσει. Σταμάτησαν σε φανάρι και αποφάσισαν να αλλάξουν οδηγό, καθώς είχαν αρχίσει να ανησυχούν για το άλλο αυτοκίνητο.

«Είχαμε σκύψει, βγάζαμε τις ζώνες ασφαλείας μας, όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς», κατέθεσε, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

🚨 Tupac Murder Trial: Ex-Vegas cop says the rapper wouldn't rat out the shooter. pic.twitter.com/NQ5zciZH7i Advertisement August 17, 2026

Η δίκη ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ενόρκων και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Στο δικαστήριο αναμένεται να παρουσιαστούν μάρτυρες, ερευνητές και ειδικοί, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν να καταθέσουν και πρόσωπα από το περιβάλλον του Tupac και τη μουσική βιομηχανία.

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Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία που έγινε σύμβολο της βίαιης αντιπαλότητας της εποχής ανάμεσα στην East Coast και τη West Coast hip-hop σκηνή, οι ένορκοι καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν η εκδοχή της εισαγγελίας μπορεί να αποδειχθεί πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία.