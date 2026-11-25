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Ένα απρόσμενο θέαμα περίμενε τις Αρχές σε παραλία κοντά στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όταν άνοιξαν ένα εμπορευματοκιβώτιο που είχε παρασυρθεί από τη θάλασσα. Αντί για συνηθισμένο εμπορικό φορτίο, στο εσωτερικό του βρέθηκαν εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ανάμεσά τους Άγιοι Βασίληδες σε φυσικό μέγεθος, ένα ομοίωμα πολικής αρκούδας και διάφορα εορταστικά διακοσμητικά.

Το κοντέινερ εντοπίστηκε στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να προέρχεται από το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Contship Jet, το οποίο βυθίστηκε τον Οκτώβριο έπειτα από επίθεση με θαλάσσια drones.

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Οι εικόνες που δημοσίευσαν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν έναν Άγιο Βασίλη πάνω σε χάλκινης απόχρωσης άλογο και έναν δεύτερο καθισμένο σε έλκηθρο γεμάτο δώρα, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό στην παραλία.

Bulgarian authorities found life-size Santa Claus figures, a polar bear statue and festive ornaments when they opened a shipping container washed ashore near Burgas and believed to be from a Greek vessel hit by drones last month https://t.co/307lbY0SD8 https://t.co/c55EhBB5LG November 24, 2026

Το κοντέινερ που συνδέεται με τη βύθιση του Contship Jet

Οι βουλγαρικές Αρχές εξετάζουν εάν το εμπορευματοκιβώτιο αποτελούσε μέρος του φορτίου του Contship Jet. Ο περιφερειάρχης του Μπουργκάς, Ντίκο Ντίκοφ, είχε αναφέρει ότι υπάρχουν σχετικές υποψίες, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η προέλευσή του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

After weeks of drone attacks near Bulgaria’s Black Sea coast, Santa Claus has officially washed ashore from a sunken cargo ship. Even the war comes with Christmas decorations in the Balkans. pic.twitter.com/mFCcFZnHVj — една българка (@transbulgaria) November 24, 2026

Το ελληνόκτητο πλοίο βυθίστηκε τον Οκτώβριο, όταν δέχθηκε επίθεση από τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στη Μαύρη Θάλασσα. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Πλέον, οι τοπικές Αρχές αναμένουν οδηγίες από τη στρατιωτική εισαγγελία για τη διαχείριση του κοντέινερ. Ο Ντίκοφ ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στην ακτή και να μετατραπεί σε ένα «ανεπιθύμητο αξιοθέατο».

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