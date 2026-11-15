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Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη νοηματική γλώσσα, στη διαχείριση δύσκολων παιδικών ερωτήσεων και στην αντιμετώπιση συναισθηματικά φορτισμένων στιγμών με ενσυναίσθηση και προσοχή.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ministry of Fun, το οποίο συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια λειτουργίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Η ετήσια έρευνα του οργανισμού κατέγραψε αύξηση στις κρατήσεις για την κυρία Κλάους και σταθερή προτίμηση των παιδιών στα χειρόγραφα γράμματα.

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Σε σχολικές αίθουσες επέστρεψαν δεκάδες Άγιοι Βασίληδες στο Λονδίνο, συμμετέχοντας σε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό σεμινάριο, με στόχο να προετοιμαστούν για τον ρόλο τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Φορώντας τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους, οι Άγιοι Βασίληδες στο Λονδίνο παρακολούθησαν μαθήματα και ασκήσεις για τα Χριστούγεννα, προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μικρών επισκεπτών, αλλά και στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις τους.

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Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο νότιο Λονδίνο, με τους επίδοξους Άγιους Βασίληδες να αφήνουν για λίγο τα χριστουγεννιάτικα σκηνικά και να επιστρέφουν στα θρανία, προκειμένου να ανανεώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εξασκήθηκαν στη νοηματική γλώσσα, μαθαίνοντας πώς να αποδίδουν την ευχή «Καλά Χριστούγεννα», ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις στον κόσμο των παιχνιδιών και εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση δύσκολων ερωτήσεων που ενδέχεται να δεχθούν από τα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ministry of Fun, ενώ το Santa School συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια λειτουργίας.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τον Άγιο Βασίλη σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να διαχειριστούν ευαίσθητες προσωπικές ιστορίες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές.

Για παράδειγμα, μαθαίνουν πώς να αντιδρούν όταν ένα παιδί εκφράζει την επιθυμία να συμφιλιωθούν οι χωρισμένοι γονείς του ή όταν ζητά ως χριστουγεννιάτικο δώρο να γίνει καλά ένας άρρωστος συγγενής του.

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Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εκπαίδευση εστιάζει στην ενσυναίσθηση, την καλοσύνη και την προσεκτική ακρόαση, καθώς βασική αρχή είναι να μην δίνονται υποσχέσεις για πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα για τις χριστουγεννιάτικες συνήθειες

Σύμφωνα με το Euronews, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε και η ετήσια έκθεση «State of Santa» του Ministry of Fun, η οποία καταγράφει τις μεταβολές στις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις και τις προτιμήσεις των παιδιών.

Μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας ξεχωρίζει η αύξηση κατά 32% στις κρατήσεις για την κυρία Κλάους, ενώ το 60% των παιδιών εξακολουθεί να προτιμά τα χειρόγραφα γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη.

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Παράλληλα, τα παραδοσιακά βρετανικά γλυκά mince pies διατηρούν την πρώτη θέση στις χριστουγεννιάτικες προτιμήσεις, καθώς εμφανίζονται στο 77% των πιάτων που αφήνονται για τον Άγιο Βασίλη την παραμονή των Χριστουγέννων.

Αντίθετα, η κομπούτσα κάνει πλέον την εμφάνισή της, αν και σε πολύ μικρότερο ποσοστό, καθώς καταγράφεται στο 2% των χριστουγεννιάτικων τραπεζιών.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη διάρκεια της συνάντησης των παιδιών με τον Άγιο Βασίλη, η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε μόλις 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

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Ο περιορισμένος αυτός χρόνος αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε λίγα λεπτά.

Για τους έμπειρους Άγιους Βασίληδες, άλλωστε, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο να γνωρίζουν ποια παιχνίδια βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, αλλά κυρίως να κάνουν κάθε παιδί να αισθάνεται ξεχωριστό, να το ακούν με προσοχή και να διατηρούν ζωντανή τη μαγεία των Χριστουγέννων.

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