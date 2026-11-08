Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας για το 2026 φωταγωγήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την παραμονή της γιορτής του πολιούχου Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με τη συμμετοχή πλήθους κατοίκων, επισκεπτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επιλογή του χωριού για την έναρξη των εορτασμών σχετίζεται με την παραγωγή και διάθεση χιλιάδων χριστουγεννιάτικων ελάτων που στηρίζουν την τοπική οικονομία της περιοχής.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας του Δήμου Πολυγύρου με τοπικούς συλλόγους, αναδεικνύοντας τη σημασία της παράδοσης και της ενότητας για την τοπική κοινωνία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας για το 2026 φωταγωγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, δίνοντας επίσημα το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 15 μέτρων, στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια, φώτισε την κεντρική πλατεία του χωριού, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών.

Η καθιερωμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την παραμονή της γιορτής της Σύναξης των Αρχαγγέλων, ημέρα κατά την οποία ο Ταξιάρχης τιμά τον πολιούχο του, Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η παρουσία πλήθους κόσμου έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά, ενώ τη μουσική επένδυση της γιορτής ανέλαβε η Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα.

Advertisement

Advertisement

Η φωταγώγηση του δέντρου αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή, καθώς σηματοδοτεί συμβολικά την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

Γιατί ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής ανάβει πρώτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η επιλογή του Ταξιάρχη ως αφετηρίας της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Το χωριό της Χαλκιδικής έχει συνδέσει την ταυτότητά του με την καλλιέργεια και την παραγωγή χριστουγεννιάτικων ελάτων, τα οποία κάθε χρόνο ταξιδεύουν από την περιοχή σε σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Πολυγύρου, περίπου 32.000 χριστουγεννιάτικα έλατα αναμένεται να διατεθούν φέτος από τους παραγωγούς του Ταξιάρχη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας το εισόδημα των παραγωγών και την οικονομική ζωή του χωριού.

Ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της τοπικής παράδοσης έκανε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιάννης Λελεγιάννης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση. Συνδέοντας τη φωταγώγηση με την αποστολή των ελάτων από τη Χαλκιδική σε κάθε γωνιά της χώρας, περιέγραψε το συμβολικό μήνυμα που μεταφέρει ο Ταξιάρχης ενόψει των Χριστουγέννων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένα έλατο από το χωριό μπορεί να φωτίσει μια πλατεία, ένα σαλόνι ή να χαρίσει χαρά σε ένα παιδί, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτό είναι το δώρο του Ταξιάρχη προς ολόκληρη τη χώρα: λίγο φως, χαρά και ελπίδα, στοιχεία που όλοι έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, συνέδεσε τη γιορτή των Αρχαγγέλων με τη συμβολική σημασία της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι οι Αρχάγγελοι αποτελούν τους αγγελιοφόρους του Θεού. Όπως σημείωσε, δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο χριστουγεννιάτικο φως στην Ελλάδα ανάβει στον Ταξιάρχη, την παραμονή της Σύναξης των Αρχαγγέλων.

Advertisement

«Απόψε ο Ταξιάρχης γίνεται κι αυτός αγγελιοφόρος και στέλνει σε όλη τη χώρα το μήνυμα ότι έρχονται Χριστούγεννα», ανέφερε ο Γιάννης Λελεγιάννης, ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του με ευχές για υγεία, χαρά, αγάπη και δύναμη ενόψει των εορτών.

Οι σύλλογοι και οι εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής που έδωσαν το «παρών»

Η φετινή εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Πολυγύρου και των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην οργάνωση της γιορτής.

Συγκεκριμένα, στη διοργάνωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πολυγύρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των τοπικών φορέων, επισημαίνοντας ότι η κοινή προσπάθεια ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά την αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους, αλλά και την προθυμία τους να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Advertisement

Στην εορταστική εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και τουριστικής ζωής της Χαλκιδικής. Μεταξύ αυτών ήταν ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ευαγγελία Ασβεστά.

Παρόντες ήταν επίσης οι αντιδήμαρχοι Νικολέτα Διαμαντουλάκη, Λευτέρης Ταρκάσης, Γιάννης Λελεγιάννης και Βασίλης Φαρδογιάννης, καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιάρχη, Γιάννης Ξάκης. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και του Τουριστικού Οργανισμού, Γρηγόρης Τάσιος, καθώς και ο διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, Νίκος Μπλόσκας.

Με τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού ελάτου, ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έστειλε για ακόμη μία χρονιά το πρώτο χριστουγεννιάτικο μήνυμα σε ολόκληρη την Ελλάδα, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνδέει την τοπική παραγωγή με το εορταστικό πνεύμα των ημερών.

Advertisement