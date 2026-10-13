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Επίθεση εξαπολύθηκε με στόχο την πετρελαϊκή εταιρεία της Υεμένης στη Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

Η αναφερόμενη επίθεση σημειώνεται λίγο αφού ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός διέταξε την εκκένωση της εγκατάστασης, ενόψει στρατιωτικής επιχείρησης.⁠

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Μετά την προειδοποίηση εκκένωσης του Ριάντ, οι Χούθι από την πλευρά τους δήλωσαν ότι θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ όπως και ένα διυλιστήριο στην πρωτεύουσα και την έδρα της πετρελαϊκής εταιρίας Aramco στην πόλη Νταμάμ εάν η Σαουδική Αραβία πλήξει την υεμενίτικη πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP