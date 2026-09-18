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Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Saint-Maur-des-Fossés, στην περιοχή Val-de-Marne του Παρισιού, όπου μία 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Για την υπόθεση εξετάζεται ο 7χρονος ανιψιός της, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε για να προστατεύσει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, σε διαμέρισμα όπου μία 34χρονη γυναίκα φιλοξενούσε την 50χρονη αδελφή της. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο γυναίκες φέρεται να άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα.

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Ο 7χρονος, που βρισκόταν στο σπίτι, φέρεται να άκουσε τη διαμάχη και να πήρε ένα μαχαίρι. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα, τραυμάτισε τη θεία του στον λαιμό. Η μητέρα του υποστήριξε ότι αμέσως μετά την επίθεση η αδελφή της τής είπε: «Ο γιος σου με μαχαίρωσε».

Η 50χρονη κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα και να ζητήσει βοήθεια. Αστυνομικοί την εντόπισαν λίγο αργότερα στον δρόμο, σε σοβαρή κατάσταση. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο στις 5:17 το πρωί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Εγώ το έκανα, υπερασπίστηκα τη μαμά μου»

Αρχικά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που κρατούσε ρόπαλο του μπέιζμπολ. Όπως αποδείχθηκε, δεν είχε σχέση με την επίθεση. Ο άνδρας φέρεται να είχε βγει από το σπίτι του οπλισμένος αφού άκουσε τις κραυγές μιας γυναίκας που ζητούσε βοήθεια.

Σύμφωνα με το RTL, η μητέρα του 7χρονου ανέφερε στις Αρχές ότι ο γιος της είχε ενεργήσει προκειμένου να την υπερασπιστεί. Όταν οι αστυνομικοί μίλησαν με το παιδί, εκείνο φέρεται να παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τη θεία του.

«Εγώ το έκανα. Δεν θέλω να πάω φυλακή. Δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου στη φυλακή. Υπερασπίστηκα τη μαμά μου», φέρεται να είπε.

Η μητέρα και ο γιος της παρέμειναν στο σημείο, ενώ η γυναίκα τέθηκε στη συνέχεια υπό κράτηση. Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εκ νέου την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή κίνητρα και η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ οι έρευνες των γαλλικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Un enfant de 7 ans est soupçonné d’avoir tué sa tante à coup de couteau. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Maur-des-Fossés, dans la Val-de-Marne. Selon les premiers éléments, il aurait voulu défendre sa mère après une dispute avec la sœur de… pic.twitter.com/1j02tzQxsd — M6 Info (@m6info) September 18, 2026