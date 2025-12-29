Ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιούσε η Κίνα τη Δευτέρα, αναπτύσσοντας στρατεύματα, πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και δυνάμεις πυροβολικού στο πλαίσιο της άσκησης «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025», με την Ταϊβάν να θέτει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις σε επιφυλακή.

Η κινεζική Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου (στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν τα Στενά της Ταϊβάν) ανέφερε ότι είχε συγκεντρώσει δυνάμεις στα βόρεια και νοτιοδυτικά των Στενών και πραγματοποιούσε ασκήσεις με πραγματικά πυρά, καθώς και γυμνάσια με πλήγματα εναντίον χερσαίων και ναυτικών στόχων. Οι ασκήσεις θα συνεχίζονταν και την Τρίτη και περιελάμβαναν σενάρια αποκλεισμού των κύριων λιμανιών της Ταϊβάν και περικύκλωσής της.

Advertisement

Advertisement

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν είπε στο Reuters πως δεκάδες κινεζικά σκάφη και αεροσκάφη επιχειρούσαν γύρω από το νησί, με κάποια να φαίνονται να προσεγγίζουν σκοπίμως σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη των 24 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της. Πρόκειται για την έκτη μεγάλη άσκηση της Κίνας από το 2022 και ακολουθεί μια έξαρση της κινεζικής ρητορικής όσον αφορά στις διεκδικήσεις του Πεκίνου, λίγο αφού η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι τόνισε πως μια ενδεχόμενη κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν θα προκαλούσε στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Οι ασκήσεις άρχισαν 11 ημέρες αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πωλήσεις όπλων ύψους 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν- το μεγαλύτερο «πακέτο» που έχει αγοράσει το νησί, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του κινεζικού υπουργείου Άμυνας, με προειδοποιήσεις για «ισχυρά μέτρα».

Αναλυτές λένε πως οι ασκήσεις του Πεκίνου «θολώνουν» όλο και περισσότερο τη γραμμή μεταξύ των στρατιωτικών ασκήσεων και της δυνητικής προπαρασκευής για μια πραγματική επίθεση- κάτι που δυσκολεύει την αξιολόγηση των πραγματικών σκοπών του Πεκίνου σε περιπτώσεις μεγάλης κινητοποίησης δυνάμεων στην περιοχή.

Οι ασκήσεις «αποτελούν μια σοβαρή προειδοποίηση στις αποσχιστικές δυνάμεις της “Ανεξαρτησίας για την Ταϊβάν” και στις δυνάμεις εξωτερικής παρέμβασης» ανέφερε ο Σι Γι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε τις ασκήσεις, ενώ το υπουργείο Άμυνάς της ανέβασε βίντεο στο Facebook επιδεικνύοντας διάφορα όπλα, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό HIMARS, με εμβέλεια άνω των 300 χλμ, που θα μπορούσε να χτυπήσει στόχους στις ακτές της Κίνας. Επίσης, η ακτοφυλακή της Ταϊβάν είπε ότι είχε στείλει μεγάλα σκάφη ως αντίδραση σε δραστηριότητες της κινεζικής ακτοφυλακής κοντά στα ύδατά της και συνεργαζόταν με τις ένοπλες δυνάμεις. Η αρμόδια αρχή της Ταϊβάν ανέφερε πως η Κίνα είχε ορίσει μια «επικίνδυνη ζώνη» στον εναέριο χώρο της Ταϊπέι για 10 ώρες ασκήσεων με πραγματικά πυρά που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν είπε πως δύο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 11 πλοία επιχειρούσαν γύρω από το νησί τις τελευταίες 24 ώρες και ότι οι ένοπλες δυνάμεις της ήταν σε ετοιμότητα και προετοιμάζονταν για «ασκήσεις ταχείας αντίδρασης». Οι ασκήσεις αυτές αφορούν στην ταχεία μετακίνηση δυνάμεων στο νησί σε περίπτωση που μια κινεζική «άσκηση» αποδειχθεί πραγματική επίθεση.

Advertisement

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα δύο πόστερ με τίτλους «Ασπίδες Δικαιοσύνης: Συντρίβοντας Ψευδαισθήσεις» και «Βέλη της Δικαιοσύνης: Έλεγχος και Άρνηση», μαζί με μια απεικόνιση τεσσάρων τοποθεσιών ανά το νησί με στόχους πάνω τους. Τα κρατικά κινεζικά ΜΜΕ είπαν πως οι ασκήσεις θα εστίαζαν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Κιλάνγκ στο βόρειο τμήμα της Ταϊβάν και του Καοσιούνγκ στο νότιο.

Σε ανάρτηση στο Weibo οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριζαν πως «όλοι αυτοί που σχεδιάζουν ανεξαρτησία θα εξοντωθούν μόλις συναντήσουν την ασπίδα».

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, έχει δεσμευτεί για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και των αμυντικών δυνατοτήτων του νησιού εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Πεκίνο. Επίσης, τον Οκτώβριο είχε αναγγείλει τη δημιουργία ενός «θόλου» αεράμυνας για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος, αν και δεν αναφέρθηκε ευθέως στην Κίνα. H Ταϊβάν πραγματοποιεί και αυτή μεγάλες ασκήσεις, τόσο για την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων και του πληθυσμού της για μια κινεζική επίθεση, όσο και για να στέλνει μηνύματα αποτροπής στην Κίνα. Η φετινή άσκηση «Χαν Κουάνγκ», που κράτησε 10 ημέρες, ήταν η μεγαλύτερης κλίμακας και διάρκειας ως τώρα.

Advertisement

Με πληροφορίες από Reuters, BBC