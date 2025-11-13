Μια δέσμη εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής αποκάλυψε ότι το προσωπικό του Jeffrey Epstein τον κρατούσε ενήμερο σχετικά με τα αεροπορικά ταξίδια του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνάρτηση με τις δικές του μετακινήσεις — και ότι ο εκλιπών διακινητής ανηλίκων συνέχιζε να παρακολουθεί τις ειδήσεις που αφορούσαν τον πρώην φίλο του, χρόνια αφότου η σχέση τους είχε διαλυθεί.

Η αποκάλυψη, που περιλαμβάνει περίπου 20.000 σελίδες εγγράφων από Ρεπουμπλικανούς μέλη της επιτροπής σχετικά με τον Epstein, έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Τραμπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις πολιτικές επιπτώσεις της παλαιότερης φιλίας τους — καθώς και την αποτυχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, επί των ημερών του, να δημοσιοποιήσει έγγραφα όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Οι περισσότερες αναφορές που εξέτασε η Guardian σχετικά με τον Τραμπ φαίνεται να αφορούν ζητήματα αεροπορικών δρομολογίων, καθώς εκείνος και ο Epstein χρησιμοποιούσαν συχνά τα ίδια αεροδρόμια.

Στις 25 Νοεμβρίου 2016, λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, ο πιλότος του Epstein, Λάρι Βισόσκι, έγραψε:

«Ο Τραμπ παραμένει προγραμματισμένος να αναχωρήσει την Κυριακή μεταξύ 4 και 6 μ.μ. Πες μου αν παραμένουμε σταθεροί για απογείωση το Σάββατο στις 6 μ.μ.».

Ο Epstein απάντησε: «Θα σου πω αύριο το πρωί».

Άλλα μηνύματα, όμως, παρακολουθούσαν πιο γενικά τις κινήσεις του Τραμπ. Στις 2 Δεκεμβρίου 2017, ο Epstein έλαβε ειδοποίηση: «Ο Τραμπ είναι σήμερα στη γειτονιά μας. Φαίνεται ότι πάει στο 740 Park για μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων». Το όνομα του αποστολέα είχε διαγραφεί, αλλά το μήνυμα υπέγραφε ο Ρίτσαρντ Καν, λογιστής του Epstein.

Ένας επισκέπτης που περίμενε έξω από το σπίτι του Epstein αστειεύτηκε σχετικά με τον Τραμπ:

«Είμαι στην πόρτα αλλά θα περιμένω την ώρα μου… δεν θέλω να μπω νωρίς και να βρω τον Τραμπ στο σπίτι σου 😄😄».

Το σύνολο των αρχείων δείχνει επίσης ότι συνεργάτες του Epstein του προωθούσαν συχνά ειδησεογραφικά άρθρα για τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ που αφορούσαν σκάνδαλα γύρω από την προεδρία του. Ανάμεσα στα δημοσιεύματα ήταν άρθρο του Ιανουαρίου 2019 για τη σύλληψη του στενού του συμμάχου Ρότζερ Στόουν και άλλο για τις επαφές του Μάικλ Κοέν με εισαγγελείς.

Ανταλλαγές email με φίλους και γνωστούς δείχνουν τον Epstein να μιλάει απαξιωτικά για τον Τραμπ. Σε μήνυμα του Δεκεμβρίου 2018 προς τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς έγραψε:

«Ο Τραμπ – στα όρια της παράνοιας. Ο Ντερς (προφανώς εννοεί τον Άλαν Ντέρσοβιτς) είναι λίγα μέτρα μακριά από τα ίδια όρια».

Ο Σάμερς απάντησε: «Θα χάσει τελείως τα λογικά του ο Τραμπ;»

Και ο Epstein ανταπάντησε:

«Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο γι’ αυτόν. Στο παρελθόν του είχαν πει να μην βγαίνει από το διαμέρισμά του — έτσι επιβίωσε από την σχεδόν προσωπική του χρεοκοπία. Η αντοχή του είναι αξιοσημείωτη. Τον χτυπούν 24/7. Ελπίζω κάποιος κοντινός του να κατηγορηθεί, αλλιώς η πίεση του αγνώστου θα τον οδηγήσει σε τρέλες».

Σε άλλη συνομιλία, τον Μάρτιο του 2018, ο δημοσιογράφος Λάντον Τόμας Τζούνιορ των New York Times έστειλε στον Epstein ένα άρθρο του Daily Beast που αναρωτιόταν αν ο Τραμπ βρισκόταν κοντά σε «ψυχιατρική κατάρρευση». Ο Epstein απάντησε:

«Νιώθει μόνος και είναι τρελός!!! Το είπα από την πρώτη μέρα — κακός πέρα από κάθε φαντασία, τρελός, και οι περισσότεροι νόμιζαν ότι μιλούσα μεταφορικά. Είναι προφανές ότι μπορεί να σπάσει. Η Στόρμι Ντάνιελς; Ψέμα μετά το ψέμα μετά το ψέμα.»

Σε ερώτηση του Guardian για τα emails, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε: «Αυτά τα emails δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα». Εκπρόσωπος του Σάμερς δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Epstein λάμβανε συχνά ενημερώσεις από τον πιλότο του σχετικά με τις μετακινήσεις του Τραμπ. Ο Βισόσκι έγραψε τον Δεκέμβριο του 2016:

«Ενημερωμένο πρόγραμμα του εκλεγμένου προέδρου: Το αεροπλάνο του Τραμπ φτάνει στο Ορλάντο στις 5 μ.μ. για εκδήλωση, έπειτα στο Παλμ Μπιτς περίπου στις 10 μ.μ. Συνήθως καθυστερεί, οπότε πιο ρεαλιστικά γύρω στις 11 μ.μ. για άφιξη στο PBI. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό 20 λεπτά πριν και μετά την άφιξή του.»

Σε μήνυμα του Σεπτεμβρίου 2017, ο Βισόσκι ανέφερε: «Άκουσα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ φτάνει στο Σεντ Τόμας την Τρίτη, για ενημέρωσή σου».

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο Epstein σχεδίαζε πιθανό ταξίδι στο νησί Little St. James, στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ — το μέρος όπου κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια.

Έγραψε στον πιλότο του: «Προς το παρόν θα πάμε στο [Little St. James] την Κυριακή 26 νωρίς, έπειτα Νέα Υόρκη για την εβδομάδα. Ο Τραμπ θα είναι στην πόλη εκείνη την εβδομάδα». Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι σχεδίαζε συνάντηση μαζί του.

Ο πιλότος απάντησε με τις ώρες άφιξης και αναχώρησης του Τραμπ, σημειώνοντας ότι «δεν θα είναι πολύ άσχημα αν φύγουμε νωρίς, καθώς ο Τραμπ δεν είναι προγραμματισμένος να φύγει μέχρι τις 3 μ.μ. την Κυριακή».

Λίγους μήνες αργότερα, ο Epstein ενημέρωσε το προσωπικό του: «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα είναι στους γείτονές μας την Πέμπτη, οπότε μην εκπλαγείτε αν σας ελέγξει η Μυστική Υπηρεσία». Ο υπάλληλος απάντησε: «Ευχαριστώ για την προειδοποίηση, κύριε».

Ο Τραμπ δεν ήταν το μόνο υψηλόβαθμο πρόσωπο του οποίου οι μετακινήσεις συζητούνταν. Έγγραφα δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2012, βοηθός του Epstein τον ενημέρωσε πως «ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στο Γουέστ Παλμ Μπιτς και πρόκειται να αναχωρήσει μεταξύ 5 και 6 μ.μ.».

Τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα ήρθαν λίγο μετά τη δημοσίευση, από Δημοκρατικούς μέλη της ίδιας επιτροπής, τριών παλαιότερων αδημοσίευτων email του Epstein (2011, 2015, 2019), στα οποία ο δυσφημισμένος χρηματιστής περιέγραφε τον Τραμπ ως «τον σκύλο που δεν γάβγισε» και ισχυριζόταν ότι ο πρώην πρόεδρος είχε «περάσει ώρες» στο σπίτι του μαζί με ένα από τα θύματά του, προσθέτοντας πως «φυσικά ήξερε για τα κορίτσια».

Η δημοσιοποίηση αυτών των emails αναζωπύρωσε τη διαμάχη γύρω από τον Epstein που εδώ και μήνες βαραίνει τον Τραμπ και έφερε ξανά στο προσκήνιο τον δημόσιο έλεγχο για το παρελθόν τους.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «προσπαθούν να ξαναφέρουν στην επιφάνεια τη φάρσα του Jeffrey Epstein για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα έχουν πάει με το shutdown και τόσα άλλα ζητήματα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε πως οι Δημοκρατικοί «διέρρευσαν επιλεκτικά emails στα φιλελεύθερα ΜΜΕ για να κατασκευάσουν μια ψεύτικη ιστορία που συκοφαντεί τον Πρόεδρο Τραμπ». Πρόσθεσε ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στα emails είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία —όπως είπε— «έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη σε παράνομες πράξεις».

«Ο Τραμπ είχε διώξει τον Jeffrey Epstein από το κλαμπ του πριν δεκαετίες επειδή συμπεριφερόταν ανάρμοστα σε γυναίκες υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε», είπε η Λέβιτ, καταλήγοντας: «Αυτές οι ιστορίες είναι απλώς κακόβουλες προσπάθειες να αποσπάσουν την προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ, και κάθε Αμερικανός με κοινή λογική βλέπει καθαρά ότι πρόκειται για μια ακόμη ψεύτικη υπόθεση και προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

