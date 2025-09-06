Για την απόφασή του να απορρίψει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να έρθει εκείνος στο Κίεβο».

Ο Πούτιν «το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει πραγματικά μια συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι».

«Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, τότε ας έρθει στη Μόσχα», είχε πει ο Πούτιν. «Αυτή η συνάντηση θα γίνει».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία.

«Στο τέλος, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στο Fox News.

Ο Τραμπ είχε θέσει ως στόχο τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα με τον Πούτιν και αργότερα ανέφερε ότι μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα ακολουθούσε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο.

«Η τριμερής θα γίνει», υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο The Daily Caller. «Για διμερή, δεν ξέρω», πρόσθεσε.