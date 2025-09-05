Προειδοποίησεις προς τους Ευρωπαίους έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, λέγοντας πως οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για ρωσικά πλήγματα.

«Αν εμφανιστούν στρατεύματα εκεί, ειδικά τώρα, εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων, θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποτελούν νόμιμους στόχους για την καταστροφή τους», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η δήλωση έρχεται μία μέρα μετά τη συνάντηση στο Παρίσι, όπου 26 χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να δεσμεύσουν δυνάμεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωση του ανέφερε ότι η «Συμμαχία των προθύμων» δεσμέυτηκε επίσημα να αναπτύξουν στρατεύματα «από ξηράς, θάλασσας ή αέρος» για να βοηθήσουν στην ασφάλεια τη στιγμή που θα σταματήσουν οι μάχες.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι δεν βλέπει λόγο να αναπτυχθούν ξένα στρατεύματα σε περίπτωση ειρήνης, ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, η Μόσχα έχει στο παρελθόν παραβιάσει συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, όπως το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, προχωρώντας στην προσάρτηση της Κριμαίας και αργότερα στην εισβολή στην Ουκρανία.

Πρόσκληση στον Ζελένσκι για συνομιλίες στη Μόσχα

Στο ίδιο φόρουμ, ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να μεταβεί στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες, δίνοντας – όπως είπε – πλήρη εγγύηση για την ασφάλειά του.

«Η ουκρανική πλευρά θέλει αυτή τη συνάντηση και την προτείνει. Εγώ είπα: ”Είμαι έτοιμος, παρακαλώ, ελάτε. Θα παρέχουμε σίγουρα συνθήκες για δουλειά και ασφάλεια”», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας πως η υπόσχεση αυτή αποτελεί «100% εγγύηση».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «υπερβολικό αίτημα» τη διεξαγωγή της συνάντησης σε μια ουδέτερη, τρίτη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η καλύτερη τοποθεσία είναι η ίδια η ρωσική πρωτεύουσα. «Η καλύτερη έδρα για μια τέτοια συνάντηση είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας… η Μόσχα», είπε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτός διάλογος με τον Ντόνλαντ Τραμπ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση της Ουκρανίας και των συμμάχων της στο Παρίσι χθες.

Στη συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», οι δυτικές χώρες ανέφεραν πως θα δεσμευτούν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος για τη μεταπολεμική ασφάλεια.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ωστόσο ότι έχει μια «συμφωνία» με τον Τραμπ πως μπορούν να τηλεφωνηθούν «εφόσον χρειαστεί».

Ο Πούτιν τόνισε ότι έχει «ανοιχτό διάλογο» με τον Τραμπ, συμπληρώνοντας:

«Ξέρει ότι είμαι ανοιχτός σε αυτές τις συνομιλίες, και το ίδιο είναι κι εκείνος, το γνωρίζω. Όμως μέχρι στιγμής, με βάση τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων στην Ευρώπη, δεν είχαμε καμία επικοινωνία».

