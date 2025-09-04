Τρεις άξονες εγγυήσεων για την ασφάλεια της Ουκρανίας παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι. Η ίδια στάθηκε στη δέσμευση 26 χωρών που δηλώνουν έτοιμες να αναπτύξουν δυνάμεις στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι άξονες αφορούν την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τη δημιουργία διεθνούς δύναμης διασφάλισης και μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση με αυξημένες επενδύσεις στην άμυνα.

The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine.



The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces.



Second, reassurance forces with US support



Third, a robust European defence posture.



September 4, 2025

«Ήταν μια κρίσιμη συνάντηση, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον και η ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας» είπε η φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Θα είμαστε αδιάκοπα αφοσιωμένοι στις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, την Ευρώπη ασφαλή και να επιτύχουμε την ειρήνη».

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς.

«Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε έναν ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους.

Αυτό σημαίνει μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που να είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι οι αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ θα επιταχύνουν τη συνεργασία για να το πετύχουν αυτό.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες. Ήδη σχεδόν 90.000 έχουν εκπαιδευτεί. Και έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε ακόμη περισσότερα» είπε.

Η δεύτερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι δυνάμεις διασφάλισης, με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι «26 χώρες δεσμεύτηκαν για τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης διασφάλισης, στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Είκοσι έξι χώρες έτοιμες να αναπτύξουν δυνάμεις στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα.

Αυτό θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη και να αποτραπεί μελλοντική επιθετικότητα».

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συμβάλουν στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας με πιθανή παροχή αεροπορικής στήριξης και πληροφοριών αλλά έχει αποκλείσει την ανάπτυξη στρατευμάτων διαμηνύοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σηκώσει το βάρος αυτής της αποστολής.

Η τρίτη εγγύηση ασφαλείας, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, θα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση.

«Χρειαζόμαστε μια έκρηξη επενδύσεων στην άμυνα.

Γι’ αυτό είναι θετική είδηση ότι το SAFE, το αμυντικό μας ταμείο ύψους 150 δισ. ευρώ, έχει καλυφθεί πλήρως με τη συμμετοχή 19 κρατών-μελών.

Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες θα επενδύσουν όχι μόνο στις δικές τους αμυντικές βιομηχανικές βάσεις αλλά και στην Ουκρανία.

Αυτό δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ευρώπη».

Η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η μακροπρόθεσμη, διαρθρωτική απάντηση της ΕΕγια τις αμυντικές επενδύσεις είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.

«Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο 2030.

Αυτός είναι ο ορίζοντας ετοιμότητάς μας».

Τέλος η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη «να μπει τέλος στην αιματοχυσία».

«Οι κυρώσεις μας είναι ισχυρά κίνητρα για τη Ρωσία να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Θέλουμε ειρήνη για την Ουκρανία».