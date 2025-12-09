Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή εκλογών, καλώντας τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας εν μέσω πολέμου.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή εκλογών, καλώντας τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας εν μέσω πολέμου.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι, εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60–90 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία, εάν συμφωνήσει η Ρωσία, και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, πρόσθεσε ότι θέλει να συζητήσει την αποκατάσταση της Ουκρανίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας που θα στηρίξει η Ουάσιγκτον και ότι αναμένει περαιτέρω συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας.