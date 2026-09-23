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Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και στην προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από περαιτέρω επιθέσεις.

Παρά το ενδιαφέρον που διαπιστώθηκε για περιορισμένη εκεχειρία, το Κρεμλίνο δεν έχει υποστηρίξει δημόσια τις προτάσεις και δηλώνει ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι παγκόσμιες αγορές επηρεάζονται άμεσα από την παράλυση των εμπορικών μεταφορών, καθώς οι τιμές των σιτηρών έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος σήμερα στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει.

Ο Ζελένσκι μίλησε στη σύνοδο κορυφής της «Πλατφόρμας της Κριμαίας» της Ουκρανίας, στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

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Η Ουκρανία, η οποία φοβάται ότι η Ρωσία σχεδιάζει να βομβαρδίσει εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και θέρμανσης με πυραύλους και drones αυτόν το χειμώνα, ασκεί πιέσεις για την επίτευξη συμφωνιών για κατάπαυση πυρός οι οποίες θα απαγορεύουν τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών και της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Αίγυπτος, η Ινδία και η Τουρκία έχουν παρουσιάσει εκδοχές για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η διακίνηση φορτίων έχει σχεδόν παραλύσει λόγω των έντονων επιθέσεων σε πλοία και λιμενικές υποδομές και από τις δύο πλευρές.

«Αναμένουμε την απάντηση της Ρωσίας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη … να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την επισιτιστική ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει πραγματικά βήματα επίσης προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Πρέπει να αρχίσουμε από κάπου» είπε ο ίδιος.

Οι κορυφαίοι εισαγωγείς σιταριού στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίοι βασίζονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για την προμήθεια σιταριού, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση των προμηθειών τους.Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Ο Ζελένσκι, που αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αργότερα σήμερα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθές και είπε ότι συζήτησαν επίσης μια εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσον αφορά στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα στους δημσοιογράφους μετά τη συνάντηση το με τον Σεργκέι Λαβρόφ ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για μια περιορισμένη εκεχειρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

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Το Κρεμλίνο δεν έχει υποστηρίξει δημόσια τις προτάσεις.

Πριν από τη συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτό σε τέτοιες συνομιλίες.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε μια ειρηνική διαδικασία διαπραγματεύσεων, αν και εμείς, ως ρωσική πλευρά, παραμένουμε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

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Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι θα ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Τραμπ.