Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε το πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που αναπτύσσει η Ουκρανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταπολεμική πορεία της χώρας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ευημερία έως το 2040. Το σχέδιο προβλέπει κοινό αναπτυξιακό σχεδιασμό που ενσωματώνει επενδύσεις, οικονομική ανάκαμψη, βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, επιστροφή εκτοπισμένων πολιτών, αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το κόστος της ανοικοδόμησης εκτιμάται μεταξύ 700 και 800 δισ. ευρώ, με τη συνεργασία ΗΠΑ-Ουκρανίας να περιλαμβάνει πληθώρα χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως το Ταμείο Ανοικοδόμησης, επενδυτικές πλατφόρμες και ταμεία ανάπτυξης, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία Ταμείου Ανθρώπινου Κεφαλαίου για τη διευκόλυνση της επιστροφής των Ουκρανών πολιτών.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν προκάλεσε τον πόλεμο και επανέλαβε τη βούληση της χώρας για ειρηνική διευθέτηση, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης από τη διεθνή κοινότητα, κυρίως Ευρώπη και ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, ειδικά στην παραγωγή drones και αντιαεροπορικών συστημάτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρωσική επιθετικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου. Τόνισε την ανάγκη πλήρους ασφάλειας για εκλογικές διαδικασίες και δημοψηφίσματα, παρουσία διεθνών παρατηρητών, και προειδοποίησε για προσπάθειες της Ρωσίας να αμφισβητήσει τη νομιμότητα ψηφοφοριών μέσω συμμετοχής Ουκρανών σε ρωσικό έδαφος ή κατεχόμενες περιοχές.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας θα τηρηθούν, εξετάζοντας όμως συμβιβασμούς σε ευαίσθητα ζητήματα, όπως τα εδαφικά και το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, πάντα με ενημέρωση των πολιτών.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία, τονίζοντας ότι το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο ειρηνικά.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη συμβιβασμού που θα οδηγήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.