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Με ένα εντυπωσιακό σύνολο εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική αισθητική εμφανίστηκε η Ζεντάγια σε εκδήλωση στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια».

Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις στη φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στο IET Building, επιλέγοντας ένα λευκό ντραπέ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, το οποίο συνδύασε με ασορτί μαντήλι στο κεφάλι, χρυσά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και λευκές γόβες. Η εμφάνισή της παρέπεμπε ευθέως στην αρχαιοελληνική αισθητική, ακολουθώντας τη γνωστή πρακτική της να προσαρμόζει τις ενδυματολογικές της επιλογές στο θέμα της εκάστοτε κινηματογραφικής παραγωγής που προωθεί.

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Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

zendaya in custom jacquemus for ‘the odyssey’ photocall in london pic.twitter.com/IcnTVYLdzh July 5, 2026

zendaya photographed at ‘the odyssey’ photocall in london ! pic.twitter.com/jcxJjCPPFI — archivedaya ⭑ (@archivedaya) July 5, 2026

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι πρωταγωνιστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων οι Λούπιτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο και Σαμάνθα Μόρτον, καθώς και ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό της ταινίας, Έμα Τόμας.

Zendaya photographed at ‘THE ODYSSEY’ Photocall in London. 📷 pic.twitter.com/VpTcU9ce4B — Film Crave (@_filmcrave) July 5, 2026

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, η Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, η Ζεντάγια τη θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη.

I loooveee this Jacquemus number pic.twitter.com/IF4AtovLlv — linda (@itgirlbackup) July 5, 2026

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 17 Ιουλίου.