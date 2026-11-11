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Η νεαρή χαρακτήρισε τη στάση της αναίσθητη και ανάρμοστη, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τις φοιτήτριες ούτε τη φυλετική τους καταγωγή κατά το περιστατικό.

Η Κουνς αποχώρησε οικειοθελώς από το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι, ενώ ο δικηγόρος της διέψευσε ότι η απόφαση αυτή συνδέεται με τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Η ίδια και η οικογένειά της δέχονται απειλές και παρενόχληση μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία Kunes Auto Group, με την οποία συνδέεται η οικογένεια της φοιτήτριας, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη δημοσιότητα λόγω καταγγελιών για ρατσιστικές συμπεριφορές εργαζομένων της.

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Τη συγγνώμη της προς τις μαύρες συμφοιτήτριές της, αλλά και την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα του Μισισίπι, εξέφρασε η 18χρονη Αλάινα Κουνς, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να μιμείται κινήσεις και ήχους μαϊμούδων έξω από την κατοικία μαύρων φοιτητριών του Πανεπιστημίου του Μισισίπι.

«Στις γυναίκες που προσέβαλα και στην κοινότητα του Ole Miss ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», ανέφερε σε δήλωσή της στο CBS 58 News.

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Η νεαρή υποστήριξε ότι πριν από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, δεν γνώριζε τις φοιτήτριες ούτε είχε συναντηθεί ποτέ μαζί τους. Όπως ισχυρίστηκε, δεν γνώριζε επίσης τη φυλετική τους καταγωγή, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η συμπεριφορά της ήταν «αναίσθητη, ανάρμοστη και βαθιά προσβλητική».

«Δεν θα έκανα ποτέ σκόπιμα τέτοιους ήχους ή χειρονομίες προς κάποιο άτομο διαφορετικού χρώματος. Προσεύχομαι να με συγχωρήσουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τις γυναίκες που προσέβαλε.

Οι αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το επίμαχο βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Στην ίδια δήλωση, η Κουνς αποκάλυψε ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ταυτότητά της ως μίας από τις πρωταγωνίστριες του βίντεο, τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της έχουν δεχθεί απειλές θανάτου και περιστατικά παρενόχλησης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της στη New York Post, η 18χρονη αποχώρησε με δική της πρωτοβουλία από το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν της επιβλήθηκε πειθαρχική αναστολή, ούτε της ζητήθηκε να εγκαταλείψει την πανεπιστημιούπολη.

Ο εκπρόσωπός της δεν αποκάλυψε πότε ακριβώς αποχώρησε από το πανεπιστήμιο ή ποιοι ήταν οι λόγοι της απόφασής της. Παράλληλα, διέψευσε ότι η αποχώρηση συνδέεται με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή της στο βίντεο.

Η οικογένειά της και οι προηγούμενες καταγγελίες κατά της Kunes Auto Group

Η Αλάινα Κουνς είναι κόρη πρώην διευθύνοντος συμβούλου λειτουργιών (COO) της Kunes Auto Group, εταιρείας με έδρα το Ουισκόνσιν, η οποία διαθέτει περίπου 50 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε τέσσερις πολιτείες των μεσοδυτικών ΗΠΑ.

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Η εταιρεία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη δημοσιότητα εξαιτίας καταγγελιών για ρατσιστική συμπεριφορά εργαζομένων της.

Τον Φεβρουάριο του 2025, μαύρη πελάτισσα κατήγγειλε ότι σε αυτοκόλλητο συντήρησης του οχήματός της, μετά από επίσκεψη σε κατάστημα της Kunes στο Ουισκόνσιν για αλλαγή λαδιών, είχε αναγραφεί ρατσιστικός χαρακτηρισμός.

Επιπλέον, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, άλλη πελάτισσα φέρεται να κατήγγειλε ότι πωλητής της εταιρείας τής έστειλε ρατσιστικό μήνυμα, συνοδευόμενο από φωτογραφία πιθήκου που χόρευε φορώντας μαγιό.

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Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Kunes Auto Group, η εταιρεία προχώρησε στην άμεση απόλυση των εργαζομένων που εμπλέκονταν, χαρακτηρίζοντας δημόσια τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη και αντίθετη με τις αξίες της.