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Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται λευκές φοιτήτριες έξω από σπίτι στο Μισισιπί όπου μένουν μαύρες συμφοιτήτριές τους και κάνουν ήχους και κινήσεις που ομοιάζουν με αυτές μαϊμούδων, προκαλεί σάλο στο Μισισιπί.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο στο TikTok από μια από τις φοιτήτριες που διέμεναν στο σπίτι, την Τζακίρα Μέτκαλφ, και έχει συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατ. views.

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Σε αυτό φαίνονται οι νεαρές φοιτητρίες από το πανεπιστήμιο του Μισισίπι να περνούν μπροστά από το διαμέρισμά και να σταματούν για να κάνουν ήχους μαϊμούς. Η μια από αυτές χτυπά το στήθος της και κάνει ήχους μαϊμούςενώ η δεύτερη επαναλαμβάνει τον ίδιο ήχο προς την κάμερα στο κουδούνι της πόρτας.

«Τι έχουμε να πούμε γι’ αυτό;;» σχολίασε η Μέτκαλφ διευκρινίζοντας παράλληλα πως οι «πρωταγωνίστριες» του περιστατικού είναι γειτόνισσές της από τον επάνω όροφο.

Το βίντεο αναδημοσίευσε γυναίκα που δήλωσε μητέρα μιας από τις μαύρες φοιτήτριες που έγιναν στόχος, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη φτάσει στη διοίκηση του πανεπιστημίου. «Θέλουμε απαντήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «αηδιαστικό και απαράδεκτο…Το πανεπιστήμιο υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε στη New York Post ότι το ίδρυμα έχει λάβει γνώση του βίντεο και το περιστατικό διερευνάται. Όπως ανέφερε, το πανεπιστήμιο καταδικάζει τις «προσβλητικές, οδυνηρές και απαράδεκτες συμπεριφορές» που καταγράφονται στο βίντεο. «Το πανεπιστήμιο έχει επικοινωνήσει με τα άτομα που έγιναν στόχος αυτών των ενεργειών, προκειμένου να τους παράσχει πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες μας και θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας» κατέληξε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.