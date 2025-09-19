Το βράδυ της Πέμπτης, η Άννα Μαρία και η πρώην σύζυγος του γιου της, Τατιάνα Μπλάτνικ, έδιναν το παρών την ίδια ώρα στις δύο μεγαλύτερες κοινωνικές εκδηλώσεις που λάμβαναν χώρα στο κέντρο της πόλης. Μπορεί οι δύο γυναίκες να μη διατηρούν επαφές, ποτέ όμως δεν είχε εκφραστεί αρνητικά η μία για την άλλη, ακόμα και μετά το βελούδινο διαζύγιο του Νικόλαου Ντε Γκρες το 2024 (το ζευγάρι ήταν σε διάσταση τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας όμως άριστες σχέσεις).

Η Άννα Μαρία παρακολούθησε στο Ηρώδειο την παράσταση των μπαλέτων Μπεζάρ που ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Τα διάσημα μπαλέτα της Λωζάνης παρουσίασαν τη χορογραφία «7 ελληνικοί χοροί» σε μουσική του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη.

Μια μοναδική χορογραφία που ο φιλέλληνας Μωρίς Μπεζάρ, προσωπικός φίλος του Μίκη Θεοδωράκη, εμπνεύστηκε από τη μαγική του μουσική και τα αυθεντικά βήματα των Ελλήνων χορευτών.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα που η 79χρονη Άννα Μαρία έφτανε στο Ηρώδειο, η Τατιάνα Μπλάτνικ βρισκόταν στο Ζάππειο Μέγαρο με αφορμή τα εγκαίνα της Art Athina, της έκθεσης παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Η Άννα Μαρία με την Τατιάνα Μπλάτνικ το 2010 στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιά όπου είχε γίνει συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση των αρραβώνων του Νικόλαου Ντε Γκρες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην ελληνική Vogue, η Τατιάνα Μπλάτνικ είχε εξομολογηθεί: «Δεν έζησα μια τέλεια ζωή, όπου όλα μοιάζουν τακτοποιημένα και χωρίς έγνοιες. Υπήρξαν στιγμές μοναξιάς, στιγμές που δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου, άνετα με το σώμα μου. Αλλά κάθε εμπειρία, δύσκολη ή όμορφη, με έφερε πιο κοντά σε αυτό που είμαι σήμερα. Και πλέον νιώθω πιο δυνατή, πιο γαλήνια και πιο ευγνώμων από ποτέ»

