Λίγες μέρες μετά τις, ανυπόστατες, όπως αποδείχτηκε, φήμες που ήθελαν τη Μαρινέλλα να έχει φύγει από τη ζωή, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 για την αγαπημένη του φίλη και συνάδελφο που νοσηλεύεται από τον περασμένο χειμώνα στο σπίτι της στην Κηφισιά χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η 87χρονη, σήμερα, Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, τη στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος βρισκόταν στα καμαρίνια καθώς λίγη ώρα μετά θα τη συνόδευε μουσικά.

«Είναι σε μια σταθερά δύσκολη κατάσταση» αποκάλυψε ο Αντώνης Ρέμος. «Τώρα που θα ξανατραγουδήσω (σ.σ εμφανίζεται την επόμενη Δευτέρα, 29/9, στο Ηρώδειο με τον Τζακ Σαβορέτι) θα μου έρθουν οι στιγμές που έζησα κοντά της. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές, ήταν ένα κακό όνειρο, που θα ήθελα να ήταν απλά ένα κακό όνειρο. Δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να ανοίξει έστω τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της, να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά όλοι και να τη δούμε και να μας δει για τελευταία φορά όπως μας ξέρει και όπως την ξέρουμε».

Με τη φωνή του να σπάει από συγκίνηση, ο Αντώνης Ρέμος συμπλήρωσε: « Δυστυχώς όμως καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή, δεν έχει σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω της φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Αν έπρεπε να φύγει θα έπρεπε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν έφυγε, και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει»

Το στιγμιότυπο από την κατάρρευση της Μαρινέλλας που είχε σοκάρει το πανελλήνιο πριν από έναν χρόνο.

«Εύχομαι έστω και την ύστατη στιγμή να μπορέσει να επανέλθει, δεν εννοώ να τραγουδήσει, να μπορέσει να ξυπνήσει από αυτόν τον λήθαργο που βρίσκεται και να μπορέσουμε όλοι οι άνθρωποι να βρεθούμε δίπλα της όλοι οι άνθρωποι που την αγαπάμε και να είμαστε μια αγκαλιά. Να την κοιτάξω στα μάτια και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ» κατέληξε ο Αντώνης Ρέμος.