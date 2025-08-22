Αίσθηση έχει προκαλέσει η χτεσινή ανακοίνωση της Γλυκερίας που αποσύρει τη συμμετοχή της από τη συναυλία- αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου σε γνωστό θέρετρο της Χαλκιδικής, καθώς υπήρχαν απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα επειδή συνεχίζει να τραγουδάει στο Ισραήλ.

«Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει» αναφέρει η ομάδα της στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Επιστρέφει ο Κοκλώνης στο Open;

Ποια είναι αλήθεια για τις επαφές του Νίκου Κοκλώνη με τον τηλεοπτικό σταθμό Open; Οι δυο πλευρές βρίσκονται όντως σε συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό, αλλά οι κουβέντες έχουν να κάνουν με τις οφειλές του καναλιού στον τηλεοπτικό παραγωγό. Το θετικό είναι πως όλοι επιθυμούν να βρεθεί μια συμβιβαστική εξωδικαστική λύση το συντομότερο δυνατό.

Ιωάννα Μαλέσκου: Η εξομολόγηση που συζητήθηκε

Αν και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ιωάννα Μαλέσκου έχει πλέον μάνατζερ την Έλενα Χριστοπούλου, η αλήθεια είναι ότι δυο γυναίκες έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις σε πολύ καλό κλίμα αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε υπογραφές.

Όσο για την 36χρονη παρουσιάστρια, δεν έχει πάρει ακόμα θέση μετά τα σχόλια που προκάλεσε η συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! αφού οι δηλώσεις της για την προσωπική της ζωή άνοιξαν ξανά την κουβέντα σχετικά με ενδεχόμενη κρίση στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Δανιά: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το “χέρι χέρι” ως γυναίκα» παραδέχτηκε στον Μιχάλη Ροδόπουλο.

Και συνέχισε: «Ένα ζευγάρι απομακρύνεται, κατά τη γνώμη μου, όταν έχει βασικά θέματα επικοινωνίας. Το παιδί δεν δυναμιτίζει τη σχέση, αλλάζει τις ισορροπίες. Το θέμα είναι τι διάθεση έχουν δύο άνθρωποι να δουλέψουν το “μαζί” τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και να πάρει τις αποφάσεις του. Κλείνουν όμως κύκλοι στη ζωή, όπως μιας σχέσης. Κανένας δεν μπορεί να καθορίσει το πώς θα αισθάνεσαι».

Βάφτιση στη Μύκονο για το ζεύγος Αργυρού- Νίκα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα στη Μύκονο. Μετά τις ολιγοήμερες διακοπές τους στην Πύλο, η ευτυχισμένη μητέρα, που δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα ότι διανύει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, δημοσίευσε χτες για πρώτη φορά φωτογραφίες με το εντυπωσιακό νυφικό που της έραψε η Σίλια Κριθαριώτη.

Όπως και ο γάμος τους, έτσι και η βάφτιση του γιου τους, που θα πάρει το όνομα Βασίλης, θα γίνει σε σχετικά μικρό κύκλο, ενώ και αυτή τη φορά θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί η παρουσία των Μέσων στο Μυστήριο και το πάρτι που θα ακολουθήσει.

