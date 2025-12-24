Σε ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές «συνέλαβε» ο φακός του περιοδικού ΟΚ! τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια με τη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους Παναγιώτη που γίνεται πέντε ετών.

Έχοντας μαζί τους τα μεγαλύτερα παιδιά της, Αλεξάνδρα και Μάξιμο, που έχει αποκτήσει με τον Πέτρο Κωστόπουλο, η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας γευμάτισαν με οικογενειακούς τους φίλους στο εστιατόριο Zappa στην Αίγλη Ζαππείου, ενώ ο 51χρονος πολιτικός εκμεταλλεύτηκε την ηλιόλουστη μέρα για να μάθει στον γιο του να κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες και εκείνος έδειχνε να τα καταφέρνει χωρίς δυσκολία, κάνοντας τον πολύ περήφανο. Μαζί τους είχαν και το αγαπημένο τους τζακ ράσελ που είναι και η αδυναμία του μικρού Παναγιώτη.

Η Τζένη Μπαλατσινού ήταν πολύ χαρούμενη που μόλις είχε επιστρέψει ο Μάξιμος από το Όστιν του Τέξας που έχει πάει για σπουδές. Στην ίδια πόλη ζει μόνιμα η μεγάλη του αδελφή, Αμαλία με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.

Τζένη Μπαλατσινού: «Είμαι ευλογημένη που έγινα ξανά μητέρα»

«Το ότι έγινα ξανά μητέρα σε μεγάλη ηλικία και μετά από τρία παιδιά, ήταν κάτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ, ούτε ήταν προγραμματισμένο» είχε πει σε συνέντευξή στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» η Τζένη Μπαλατσινού. «Με το τέταρτο παιδί, τον Παναγιώτη, στην αρχή ήμουν αγχωμένη αν θα είμαι δοσμένη με όλες μου τις αισθήσεις σε αυτή τη νέα κατάσταση. Δεν περίμενα ότι τα συναισθήματα της μητρότητας μπορούν να γεννηθούν ξανά και μάλιστα πιο συνειδητά λόγω της ωριμότητας. Είμαι ευλογημένη που έγινα ξανά μητέρα, είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να συμβεί ακόμη και σε αυτή την ηλικία».

«Με τον μικρό τα ξαναζώ όλα από την αρχή διαφορετικά, γιατί είμαι κι εγώ διαφορετική, προσπαθώ να απολαύσω κάθε δευτερόλεπτο στην επαφή μαζί του. Προσπαθώ να χορτάσω όλο αυτό το θαύμα που λέγεται ζωή, μωρό, μυρωδιά μωρού, γέλια, αταξίες, τα πάντα. Το πιο σπουδαίο, σημαντικό και ουσιαστικό αποτύπωμα που μπορώ να αφήσω στον κόσμο είναι τα παιδιά μου, να τους αφήσω όσο το δυνατόν περισσότερη αγάπη. Νιώθω αγάπη, κατανόηση, εξέλιξη του εαυτού μου μέσα από τα παιδιά μου, από τα καλά και τα δύσκολα, δεν υπάρχει καλύτερο πανεπιστήμιο ζωής από αυτό».

