Για δεύτερη εβδομάδα ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στις τηλεοπτικές εκπομπές με αρνητικές αποχρώσεις. Αυτή τη φορά, το «άδειασμα» από τη σύζυγο του Πάνου Ρούτσι η οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο σύζυγός της δεν κάλεσε ποτέ το ζεύγος Βανδή- Μπισμπίκη.

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν για άλλη μια φορά η τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον Βασίλη Μπισμπίκη παρά την ανάρτηση της Δέσποινας Κουτσούμπα που είχε προηγηθεί θέλοντας να δικαιολογήσει τα λόγια του 47χρονου ηθοποιού που διαψεύστηκαν ηχηρά.

«Ήταν και πριν βρώμικα τα πράγματα και οι δηλώσεις τα βρώμισαν περισσότερο» είπε με ένταση ο Μικρούτσικος. «Το πρόβλημά μου αρχίζει από εκεί που μας κούνησε το δάχτυλο, που ήταν το πρώτο φάουλ. Το δεύτερο και το μεγαλύτερο είναι να βλέπεις την ιστορία και την ευαισθησία όλου του κόσμου –που σε κατηγορεί γι’ αυτό- γύρω από τον Ρούτσι σαν πλυντήριο να ξεπλύνεις αυτό το άνομο ή αυτό το ολισθηρό που έκανες, είναι ανεπίτρεπτο! Είναι πλυντήριο, “πάω να ξεπλύνω”».

Ιδιαίτερα δηκτικοί ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, ο Πάνος Κατσαρίδης και, κυρίως, ο Σταύρος Μπαλάσκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον πρώτο να τονίζει όμως τη δημοσιογραφική επιτυχία της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τον δεύτερο να αναρωτιέται γιατί ο Νίκος Συρίγος δεν μίλησε όταν η Μιρέλα Ρούτσι είπε μπροστά του ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν καλέστηκε ποτέ από τον Πάνο Ρούτσι.

Στη συνέχεια η εκπομπή φιλοξένησε δηλώσεις του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεάματος Ακροάματος, Κωνσταντίνου Κεχαγιόγλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι, όπως του είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Δέσποινα Βανδή θα επισκεφτεί σήμερα τον Πάνο Ρούτσι.

«Στα μαλακά» έπεσε σχετικά με τις άλλες εκπομπές ο Βασίλης Μπισμπίκης από την εκπομπή Happy Day μιας και πρωταγωνιστεί στην πετυχημένη σειρά του σταθμού Porto Leone και ο σταθμός έχει δώσει εντολή να μην τον πετάξουν στην πυρά. «Κάποιος τον συμβουλεύει λάθος» συμφώνησαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Δημήτρης Παπανώτας. «Η Δέσποινα Βανδή από τη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να έρθει;» συμπλήρωσε με νόημα η πρώτη. «Φαντάζομαι επικοινωνιακά όλο αυτό που ζει ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι σαν να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Αντιθέτως στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο Βασίλης Μπισμπίκης απουσίαζε τελείως από τη σκαλέτα και το πρώτο θέμα ήταν η πώληση του σπιτιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη.