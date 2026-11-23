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Η παρουσιάστρια προσέθεσε το επώνυμο του συζύγου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέντε μήνες μετά τον γάμο τους.

Παράλληλα, ιατρικές πηγές επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής στη χειμερινή κολύμβηση κατά την προχωρημένη εγκυμοσύνη λόγω της καταπόνησης του οργανισμού.

Η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα ευτυχισμένη και ανυπομονεί για τον ερχομό του παιδιού της, ενώ σχεδιάζει τη μελλοντική θεατρική της επιστροφή.

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Το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της διανύει η Δανάη Μπάρκα αλλά παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια και τολμηρή όπως φάνηκε από τις τελευταίες φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram.

«Είπαμε να αποχαιρετήσουμε το Νοέμβριο με τον καλύτερο τρόπο! Ένα ταξίδι έκπληξη για 2 μέρες,ήλιος παντού, εκδρομές, περίπατοι, κολύμπι, υπέροχο φαγητό στον καλύτερο, και θάλασσα παντού.

Τι άλλο να ζητήσει κανείς; Σας στέλνω την αγάπη μου, ήλιο κι αγκαλιές» έγραψε η Δανάη Μπάρκα ποζάροντας με μαγιό.

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Σύμφωνα με ξένες ιατρικές ιστοσελίδες, η χειμερινή κολύμβηση σε προχωρημένη εγκυμοσύνη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνίσταται μόνο αν έχει δώσει το πράσινο φως ο γυναικολόγος.

«Η συνέχιση χειμερινής κολύμβησης συζητείται κυρίως όταν υπάρχει ήδη σταθερή προσαρμογή του οργανισμού στο κρύο πριν από την εγκυμοσύνη. Η έναρξη χειμερινής κολύμβησης για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποθαρρύνεται έντονα λόγω της αιφνίδιας καταπόνησης του καρδιαγγειακού και νευρικού συστήματος» αναφέρεται χαρακτηριστικά αν και στην Ελλάδα η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται ακόμα σε «ασφαλή» επίπεδα αυτή την εποχή με την εξωτερική θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 20 βαθμούς,

Η Δανάη Μπάρκα διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

Λίγες μέρες πριν η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε γιορτάσει τα 34α γενέθλιά της στο σπίτι της στο Χαλάνδρι μαζί με φίλους και συγγενείς. «Σας υπερευχαριστώ για τις ευχές! Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση!» έγραψε.

«Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε,μας αγαπούν,μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμαζαστε και όλα είναι αμοιβαία! Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς, και αγκαλιές!».

Η Δανάη επισκέφτηκε και τη φημισμένη ταβέρνα του Σκοτάδη στην πόλη της Αίγινας.

Δανάη Μπάρκα: Υιοθέτησε το επώνυμο του συζύγου της

Πέντε μήνες μετά τον γάμο της, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στα προσωπικά της social media, γράφοντας «Δανάη Μπάρκα Μπότση». Οι δικοί της άνθρωποι δεν κρύβουν ότι δεν την έχουν δει ποτέ πιο ευτυχισμένη και πως ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως η Δανάη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με τη θεατρική της επιστροφή το πρώτο εξάμηνο του 2027.