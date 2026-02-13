Μετά από έξι χρόνια έγγαμου βίου και την απόκτηση τριών παιδιών, η ρωσο-αμερικανίδα Ντάσα Ζούκοβα αναφέρθηκε πρώτη φορά σε συνέντευξή της στον Ελληνικής καταγωγής σύζυγό της, Σταύρο Νιάρχο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτική τελετή τον Οκτώβριο του 2019, δύο μόλις χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Ρώσο μεγιστάνα Ρόμαν Αμπράμοβιτς, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Όπως αναφέρει και το εκτενές άρθρο του περιοδικού Cultured, η Ντάσα Ζούκοβα ζει με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη, ενώ πολύ συχνά ταξιδεύουν όλοι μαζί στο Σεν Μόριτζ και τα καλοκαίρια κάνουν διακοπές στη Μεσόγειο με τη θαλαμηγό του, επίσης δισεκατομμυριούχου, φίλου τους, Ντέβιντ Γκέφεν.

Η Ντάσα Ζούκοβα και ο Σταύρος Νιάρχος στο περασμένο MET Gala με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους (Instagram/dasha).

Αφορμή για τη συνέντευξη της Ντάσα Ζούκοβα στάθηκε η νέα της, και ιδιαίτερα απαιτητική ενασχόληση με το real estate, παρά το γεγονός ότι είναι μια αφοσιωμένη μητέρα πέντε παιδιών (το μεγαλύτερό της έκλεισε τα 16): «Η Ζούκοβα, πρώην σχεδιάστρια μόδας, εκδότρια περιοδικών και ιδρύτρια μουσείου, που είναι τακτική καλεσμένη του Met Gala και έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη λίστα των πιο καλοντυμένων του Vanity Fair, δεν είναι μια συνηθισμένη επιχειρηματίας ακινήτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, αυτή η νέα φάση της ζωής της είναι απόλυτα λογική» αναφέρει το Cultured.

Η πρώτη αναφορά της Ντάσα Ζούκοβα στον σύζυγό της, Σταύρο Νιάρχο στο αφιέρωμα του περιοδικου Cultured

Λίγες μέρες μετά τη συνάντησή μας, η Ζούκοβα μου στέλνει ένα μήνυμα, χωρίς να της το ζητήσω: «Σκεφτόμουν επίσης την ερώτηση που μου έκανες για τον Σταύρο (σ.σ και τη στροφή της Ζούκοβα προς τον τομέα των ακινήτων) κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, και δεδομένου ότι δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια για αυτόν, ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο στο θέμα (ελπίζω με πιο εύγλωττο τρόπο).

Ο Σταύρος και εγώ μοιραζόμαστε την αγάπη για την αρχιτεκτονική, την τέχνη, το σχεδιασμό, τον κινηματογράφο και άλλες τέχνες, και αυτό φυσικά βρίσκει την έκφρασή του στη δουλειά μου. Περνάμε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου μας με αυτά τα ενδιαφέροντα – βλέποντας τέχνη, εξερευνώντας την αρχιτεκτονική, παρακολουθώντας ταινίες, οπότε συχνά ανακαλύπτω νέες ιδέες και υλικά μέσα από τα πράγματα που βιώνουμε μαζί. Δεν έχω ιδέα γιατί αυτή η ερώτηση μου έμεινε στο μυαλό».

Η Ζούκοβα φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια νέα φάση της ζωής της, λίγο πιο ρεαλιστική και λιγότερο λαμπερή, αλλά που απαιτεί πραγματική οικοδόμηση και επίλυση προβλημάτων. Μου είπε ότι οι μέρες της ξεκινούν νωρίς με τα παιδιά και το σχολείο – τις περισσότερες βραδιές, λέει, δεν βγαίνει έξω, προτιμώντας να χαθεί στο Instagram ή το TikTok στο σπίτι. «Όλο το feed μου στο TikTok αυτή τη στιγμή είναι το ιαπωνικό 7-Eleven», μου λέει.