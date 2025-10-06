Στο σπίτι της στη Φιλοθέη επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής η Δέσποινα Βανδή μαζί με την κόρη της Μελίνα. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναγκαστεί να ταξιδέψει οδικώς στη Θεσσαλονίκη ώστε να μην συναντήσει τις τηλεοπτικές κάμερες που την αναζητούσαν εναγωνίως για μια δήλωση με αφορμή όσα είχαν συμβεί τις τελευταίες μέρες.

Την πληροφορία επιβεβαιώσε και ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, ενώ η Δέσποινα Βανδή δεν είναι η μόνη διασημότητα που έχει δυσανασχετήσει έντονα με το διαρκές κυνηγητό των δημοσιογράφων στους χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων του «Ελ. Βενιζέλος». Πριν από λίγες μέρες μάλιστα, πασίγνωστος συνάδελφός της, μόλις συνειδητοποίησε πόσοι τον περίμεναν κλείστηκε στην τουαλέτα και ίσα ίσα δεν έχασε την πτήση του.

Πάντως το μεσημέρι του Σαββάτου η Δέσποινα Βανδή κυκλοφόρησε με την παρέα της από το ξενοδοχείο The Met όπου διέμενε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρά τα μέτρα προστασίας που είχε λάβει, οι παπαράτσι κατάφεραν τελικά να την απαθανατίσουν με αρκετή δυσκολία.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, που δεν την ακολούθησε θέλοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του το πρωί της Τετάρτης, τελικά κατάφερε να σηκώσει μεγαλύτερη σκόνη μετά την επίσκεψή του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα και τις δηλώσεις του στις κάμερες, αν και πολλοί πίστεψαν τελικά ότι το κίνητρό του ήταν αλτρουιστικό.

Εκτός από το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, και η εκπομπή «Το ‘χουμε» είχε εξασφαλίσει αποκλειστικά πλάνα από την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου Μόνα Λisa, όπου δεν δίστασε να πει στο κοινό από το μικρόφωνο: «Θέλω λίγο κουράγιο, πολλά έχω ακούσει τελευταία. Πάμε να τα περάσουμε παρέα».