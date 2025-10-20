Σάλος έχει ξεσπάσει μετά το μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά του βρετανικού μουσείου καθώς το επίσημο δείπνο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα που στεγάζει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από τις διάσημες παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι κόρες του Φίλιππου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες, Ευγενία και Ηλέκτρα Νιάρχου που πόζαραν με χάρη μπροστά στα αρχαιοελληνικά αγάλματα.

Η Ευγενία Νιάρχου, που έδωσε το παρών στο Pink Ball μαζί με τη μητέρα της, Δάφνη Γκίνες, επέλεξε ροζ δημιουργία του Giampattista Valli. Στο γκαλά ήταν καλεσμένοι δεν ξεπέρασαν τους 800, το εισιτήριο κόστιζε 2000 λίρες, ενώ το μενού περιελάμβανε εκλεκτά ινδικά εδέσματα.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τη δισεκατομμυριούχο Ινδή φιλάνθρωπο Ίσα Αμπάνι, γιόρτασε την έκθεση «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές παραδόσεις» του μουσείου του Λονδίνου με μια λίστα καλεσμένων γεμάτη διάσημα πρόσωπα, από τη Ναόμι Κάμπελ και την ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λαίδη Κίτι Σπένσερ, μέχρι την Τζάνετ Τζάκσον και τον Μικ Τζάγκερ.

Η Μαργκερίτα Μισόνι, η Μπιάνκα Μπραντολίνι, η Ηλέκτρα Νιάρχου, η Ντάνα Αλικχάνι και η Νουρ Φάρες.

Μιμή Ντενίση: «Τι ντροπή για την Αγγλία!»

Από τη Μαρέβα Μητσοτάκη μέχρι τη Μιμή Ντενίση, δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες που τοποθετήθηκαν δημόσια για την κίνηση αυτή του Βρετανικού Μουσείου, για την οποία προφανώς δεν έχει κάποια ευθύνη η οικογένεια Νιάρχου.

«Ξεκάθαρη προσβολή προς την Ελλάδα η κίνηση του Βρετανικού Μουσείου! Και μάλιστα τώρα που συνομιλεί με την κυβέρνηση» έγραψε η Μιμή Ντενίση, που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες γυρίσματα για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. «Κρατούν φυλακισμένα τα γλυπτά. Τα αριστουργήματα της Ακρόπολης για φόντο σε δείπνα; Φωτισμένα με πολύχρωμα λέιζερ; Τι ντροπή για την Αγγλία. Νοέμβρη ξεκινάει το ντοκιμαντέρ που κάνουμε με την ΕΡΤ. Και είναι στα αλήθεια αποκαλυπτικό για το τι συνέβη».