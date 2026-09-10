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Μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Θοδωρή Φέρρη που ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ελένη Φουρέιρα, που ανήκει στην ίδια εταιρεία με τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη, την Panik Records, ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την αναβολή της κυκλοφορίας του νέου της τραγουδιού.

«Η προγραμματισμένη για απόψε κυκλοφορία του Pulp Fiction του Hawk και της Ελένης Φουρέιρα, αναβάλλεται ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη» γράφει το story του δισκογραφικού label, Stay Independent ,στο οποίο ανήκει ο ράπερ Hawk. «Η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού είναι 25 Σεπτεμβρίου».

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Η Ελένη Φουρέιρα γνωριζόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα βήματα της καριέρας της και είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά στο νυχτερινό κέντρο «Θάλασσα» που βρισκόταν στα Αστέρια Γλυφάδας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με την Ελένη Φουρέιρα το 2011 στο Votanikos Live.

Τέσσερα χρόνια μετά οι δύο τραγουδιστές είχαν τραγουδήσει μαζί στο «Σημείο G» ενώ το φετινό καλοκαίρι εκείνη είχε διασκευάσει την παλιότερη επιτυχία του, Summer in Greece.

Την επόμενη χρονιά οι δύο τραγουδιστές είχαν συνεργαστεί στο Thalassa του Ομίλου Παπαθεοχάρη.

Ελένη Φουρέιρα: Η πρώτη αντίδρασή της για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

«Δεν το πιστεύω» ήταν τα πρώτα λόγια που έγραψε η 39χρονη performer το απόγευμα της Τετάρτης. «Καλό ταξίδι Γιώργο μας». Η Ελένη Φουρέιρα, όπως και δεκάδες άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες, αναμένεται να δώσει το παρών στην κηδεία του τραγουδιστή που, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, θα γίνει στο νεκροταφείο της περιοχής που μεγάλωσε, τη Νίκαια, πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.