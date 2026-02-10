Μετά από μια δύσκολη σεζόν στο MEGA -που είχε άδοξο φινάλε-, ο Κώστας Τσουρός βρέθηκε να διανύει μια ακόμα πιο δύσκολη σεζόν στον ΣΚΑΪ. Η εκπομπή του «Το ‘χουμε» έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές, τόσο για τις αποχωρήσεις/απομακρύνσεις συνεργατών, όσο για τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης αλλά και για τις διαδοχικές συρρικνώσεις στη διάρκειά της. Ποια είναι όμως η ευθύνη του ίδιου και σε τι ευθύνεται ο σταθμός;

Η τελευταία αλλαγή που έγινε γνωστή το βράδυ της Παρασκευής περιορίζει από την ερχόμενη Δευτέρα την καθαρή διάρκεια της εκπομπής στα 45 λεπτά (από δυόμισι ώρες που ήταν περίπου όταν ξεκίνησε) και η θεματολογία της θα είναι πλέον καθαρά ενημερωτική. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας Τσουρός έχει 7 δημοσιογράφους πίσω από τις κάμερες για το ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής, το οποίο καταργείται, ενώ στο πάνελ «παροπλίζονται» τόσο η Ναταλία Αργυράκη- έχει συμβόλαιο με τον σταθμό- όσο και η Τζο Γεωργίου.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ακόμα και μετά τις νέες αλλαγές, η εκπομπή ενδέχεται να μην καταφέρει να φτάσει στη γραμμή τερματισμού της σεζόν – ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί είναι να δοθεί από το φθινόπωρο μια μεγαλύτερη ευκαιρία στο δίδυμο Δημήτρη Πανόπουλου- Μάρτζυς Λαζάρου.

Το θέμα που έχει προκύψει φυσικά συζητήθηκε και (υπερ)αναλύθηκε σε όλες τις πρωινές εκπομπές, ενώ ο ίδιος παρουσιαστής και οι συνεργάτες τους δεν μπόρεσαν να κρύψουν την αμηχανία τους στην πρώτη εμφάνιση μετά τις αποφάσεις του ΣΚΑΪ.

Κώστας Τσουρός: Πώς θα συνεχίσει στον ΣΚΑΪ;

Ο Κώστας Τσουρός επέλεξε το καλοκαίρι τον ΣΚΑΪ, καθώς εκεί πήρε free pass να δημιουργήσει την εκπομπή που ονειρευόταν με την ομάδα που ήθελε αποκλειστικά εκείνος. Όταν κάποιοι συνεργάτες του έκαναν στα τέλη του καλοκαιριού ραντεβού με το κανάλι, άκουσαν ότι η εκπομπή θα είναι ουσιαστικά μία απάντηση στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, αφού ήταν γνωστό ότι το κανάλι του Φαλήρου είχε διεκδικήσει το δίδυμο Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου στο παρελθόν.

Το αρχικό πάνελ που είχε επιλέξει ο Κώστας Τσουρός για την εκπομπή του μετράει ήδη τρεις απώλειες.

Τελικά ο Κώστας Τσουρός ξεκίνησε τη σεζόν με δύο εκπομπές σε μία, προσπαθώντας αρχικά να ανταγωνιστεί τον κορυφαίο παίκτη της απογευματινής ζώνης, Νίκο Ευαγγελάτο. Τα ποσοστά ευνόησαν το ενημερωτικό σκέλος, το οποίο άρχισε σταδιακά να αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων του ψυχαγωγικού πάνελ που έβλεπαν τον χρόνο τους να συρρικνώνεται ενώ ταυτόχρονα υπήρχε μια εσωτερική γκρίνια και είχε αρχίσει να αναπτύσσεται μια αρνητική χημεία ανάμεσα σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας.

Στη άτυπη σύσκεψη της Δευτέρας, ο Κώστας Τσουρός ανακοίνωσε στην ομάδα του την απόφαση του καναλιού, την οποία γνώριζαν φυσικά ήδη και όπως ήταν λογικό υπήρχαν αντιδράσεις και ερωτήσεις, που ο ίδιος όμως δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι ο 43χρονος παρουσιαστής ρωτήθηκε αν προτιμάει να σταματήσει τώρα η εκπομπή αλλά ο ίδιος προτίμησε να δώσει ακόμα μια τελευταία μάχη.

Η πλευρά του ΣΚΑΪ λέει ουσιαστικά ότι με αυτά τα νούμερα τηλεθέασης κανονικά η εκπομπή θα έπρεπε να έχει σταματήσει τα Χριστούγεννα, αλλά ο σταθμός έκανε- και συνεχίζει να κάνει- ό,τι μπορεί ώστε να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Από την άλλη μεριά, στην ομάδα της εκπομπής γίνεται λόγος για υπερβολικές και συνεχείς παρεμβάσεις που αλλοίωσαν το περιεχόμενο τορπιλίζοντας την προσπάθεια της αρχισυνταξίας να ανεβάσει τα νούμερα.

Advertisement

Η Ναταλία Αργυράκη ήταν η πρώτη που είχε δώσει τα χέρια με τον Κώστα Τσουρό και τον ΣΚΑΪ.

Η δυσάρεστη εξέλιξη εδώ είναι ότι η εκπομπή θα μετρήσει απώλειες από την ερχόμενη εβδομάδα, αν και η πλευρά του σταθμού δηλώνει ότι ακόμα δεν έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις. Από την άλλη ο Κώστας Τσουρός βλέπει την τηλεοπτική του μετοχή να ζημιώνεται καθώς υπάρχουν άνθρωποι στο κανάλι που του προσάπτουν ότι δεν έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά στην αρχή της σεζόν και επέμεινε σε ένα σχήμα που ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν λειτουργούσε.

Περιττό να πει κανείς ότι η εκπομπή δεν θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν, οπότε ο Κώστας Τσουρός καλείται να ακούσει τις αποφάσεις της διεύθυνσης προγράμματος ή ακόμα και να ζητήσει ο ίδιος να «σπάσει» το διετές συμβόλαιό του, όπως είχε κάνει το 2020 ο Γιώργος Λιάγκας.

Όσο για την ηγεσία του ΣΚΑΪ, το στοίχημά τους τώρα είναι το Beat My Guest: Αν σημείωσει υψηλά νούμερα, ο σταθμός θα εξετάσει και άλλα αντίστοιχα project για την επόμενη σεζόν…

Advertisement