Μπορεί η μουσική από το «χιτ» της Ζήνας Κουτσελίνη με τίτλο «Το ψαράκι θέλει θάλασσα» να θυμίζει υπερβολικά το «Φεγγάρι είναι κόκκινο» του Μάνου Χατζιδάκι, που είχε ερμηνεύσει πρώτη, όπως μας ενημερώνει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Σοφία Βέμπο, η ίδια όμως δείχνει να το χαίρεται… ανησυχητικά σε μία προσπάθειά της να τσαλακώσει τη στιβαρή εικόνα της.

Το πρωί της Δευτέρας, η Ζήνα Κουτσελίνη παρουσίασε μάλιστα το τραγούδι της και με μια απολαυστική και αυτοσαρκαστική- και λίγο cringe τη λες- χορογραφία, περνώντας το μήνυμα να μην παίρνουμε τη ζωή και τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Θέλω να περάσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας»

«Ας πούμε ότι εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης είμαστε τα ψαράκι, και οι ψαράδες είναι οι διευθυντές, οι καναλάρχες» εξήγησε σε πιο σοβαρό ύφος η Ζήνα Κουτσελίνη με αφορμή τον «ξαφνικό θάνατο» της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη. «Ρίχνουν τα δίχτυα τους, μας πιάνουν για αρχή. Μας βάζουν στο κανάλι τους. Μετά από λίγο δεν μας θέλουν, ή μας ψήνουν ή μας Ξαρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά άμα ξαναβγούμε έξω, είμαστε ζωντανοί;».

Σε μία σεζόν, που η Ζήνα Κουτσελίνη έχει νιώσει μεγάλη πίεση στους πίνακες τηλεθέασης από τον πρώην συνεργάτη της, Πέτρο Κουσουλό, θα βρεθεί σύντομα ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Star, καθώς το καλοκαίρι λήγει το μονοετές συμβόλαιό της.

Ακύλας: Στον δρόμο για τη Βιέννη

Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι ο Ακύλας θα βρει απέναντί του την κριτική επιτροπή της ΕΡΤ τη βραδιά του ελληνικού τελικού, καθώς ακούγεται ότι θα δείξουν την προτίμησή τους στον Good Job Nicky, οι πιο ψύχραιμοι όμως υποστηρίζουν πως αν το κοινό ψηφίσει με μεγάλη διαφορά τον πρώτο, όπως αναμένεται, θα αναγκαστούν να υποκύψουν.

Ο χαρισματικός καλλιτέχνης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι mainstream, έχει δημιουργήσει ένα εθιστικό και ευφυές κομμάτι που μπορεί να φέρει με άνεση την Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα. Μένει μόνο να ακούσουμε πως θα το αποδώσει ζωντανά αφού μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει μόνο τη studio εκδοχή του.

Ο ίδιος πάντως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει το κύμα αγάπης που έχει δεχτεί στα social media:

Πολλοί γνωστοί Έλληνες δεν διστάζουν να στηρίξουν δημόσια το κομμάτι του Ακύλα, που ανήκει στο δυναμικό της MINOS- EMI:

Νίκος Κοκλώνης- Τρύφωνας Σαμαράς

Λάκης Γαβαλάς

Αρχίζει ένα απίστευτο Akylas mania. Ένα τραγούδι που σε χτυπάει κατακέφαλα. Κι εκεί που γίνεται μπαλάντα και απευθύνεται στη μάνα του, είναι βαθιά κοινωνικό.

Δε με νοιάζει αν αυτό που σε ξεβολεύει, σε ξαφνιάζει, σε διχάζει έρχεται από τη Eurovision ή από όπου αλλού.

Με νοιάζει… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) January 18, 2026 Ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης.

"Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά

Φέρτα µου όλα πάλι δε θα χορτάσω"!

Όσο κι αν μ' αρέσει και η Marseaux

Το ΦΕΡΤΟ είναι τελικά Η ΕΠΙΛΟΓΗ!

AKYLAS άμεσος, ανεπιτήδευτος και με μεγάλο "γκελ".

Καθόλου τυχαίο το ρεύμα που έχει εντός και εκτός.

Μπορεί να πάει ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ την #eurovisiongr😉 pic.twitter.com/ajS1LRy58J — Poseidonas Giannopoulos (@PosidonasYanno) January 19, 2026 Μπορεί το δικό του τραγούδι να μην πέρασε στους ημιτελικούς -αν και το άξιζε-

παρόλα αυτά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, στηρίζει και τον διαγωνισμό και τον Ακύλα.

Τίτλοι τέλους στον γάμο του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Μέσα από το facebook του ανακοίνωσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ότι έχει χωρίσει με τη σύζυγό του, Ελένη Κολτζή. Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση που δέχτηκε για εκείνη, με την απάντησή του να είναι σαφής: «Έχω χωρίσει εδώ και έξι μήνες». Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις αρχές του καλοκαιριού του 2024 μετά από επτά μήνες σχέσης.

Ο γάμος του Γιάννη Παπαμιχαήλ με την Ελένη Κολτζή είχε γίνει στις 4 Ιουνίου του 2024.