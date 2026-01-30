Για ένατη μέρα νοσηλεύεται η Σία Κοσιώνη με πνευμονία, όπως ακούστηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Μάλιστα δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο, ενώ ο 56χρονος παρουσιαστής μίλησε για την περιπέτεια που ο ίδιος είχε περάσει παλιότερα.

«Για να επανέλθει η Σία 100% θα πάρει πολλούς μήνες» είπε ο παρουσιαστής αποκαλύπτοντας ότι και εκείνος για μήνες ένιωθε εύκολα έντονη κόπωση και μάλιστα του προκάλεσε ατελεκτασία: «Το 5% του αριστερού μου πνεύμονα δεν λειτουργεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σία Κοσιώνη φυσικά δεν διατρέχει πλέον κάποιον κίνδυνο, αλλά από τη στιγμή που χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική, οι θεράποντες γιατροί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πότε παίρνει εξιτήριο η Σία Κοσιώνη

Σύμφωνα με πηγές από τον ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και να συνεχίσει την ανάρρωση στο σπίτι της, ενώ ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.