Στην πρωινή ζώνη ο Νίκος Μάνεσης οδήγησε για άλλη μια φορά την κούρστα της τηλεθέασης με 14,8% στο δυναμικό και 20,2% στο σύνολο. Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβηκε στο 13,4%, οι «Δεκατιανοί» έκαναν μέσο όρο 7,5%, η Ελένη Τσολάκη περιορίστηκε στο 6,6% και το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου στο 3,6%.

Άνοδος για τη Ναταλία Γερμανού την Κυριακή, αφού στους πίνακες τηλεθέασης σημείωσε 12,6% στο κοινό 18-54 και 16,2% στο σύνολο. Ο τελικός της Formula 1 έκανε μέσο όρο 11,9%, το δίδυμο Πανόπουλου-Λαζάρου έπεσε στο 3%, το δίδυμο Γκουντάρα-Κάκκαβα στο 1,6%, ενώ η Αναστασία Γιάμαλη ανέβηκε στο 9,1%.

Η Αναστασία Γιάμαλη.

Αποκαρδιωτικά ποσοστά τηλεθέασης για Ντσούνο- Κούτρα στον ΣΚΑΪ

Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό για το ζωντανό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει» (3,3%). Ο «Τροχός της τύχης» κέρδισε το 12,2% του δυναμικού κοινού ενώ το The Chase έκανε 10,6%. Απογοητευτική επίδοση για τη σειρά του Alpha «Τρομεροί γονείς» με 7,9%.

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων το δυναμικό κοινό προτίμησε το Mega (14,8%), ενώ στη συνέχεια στη σκυταλοδρομία της τηλεθέασης πρώτο βγήκε το Star με το φινάλε της σειράς «Τα Φαντάσματα» (15,4%). Στο 14,5% η σειρά «Μια νύχτα μόνο» (20,4% στο σύνολο) ενώ τα Battles του The Voice άγγιξαν το 19,3% (14,5% ο μέσος όρος στο δυναμικό κοινό και 18% στο σύνολο). Στο 12,5% η σειρά IQ 160, ενώ η «Γη της Ελιάς» έμεινε στο 10,7% (17,9% στο σύνολο)