Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος στον Γιώργο Μαζωνάκη, την καταγγελία του τελευταίου στο Τμήμα εκβιαστών και το εξώδικο που του έστειλαν σήμερα οι συνιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Fever.

Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου αποκάλυψε ότι λίγη ώρα πριν είχε εμφανιστεί ένας νέος αυτόπτης μάρτυρας που εργαζόταν στην επιχείρηση όπου συνέβη το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που αναφέρει στη μήνυσή του ο νεαρός καλλιτέχνης.

Τόνισε, δε, πως η καταγγελία του εντολέα του δεν έχει καμία σχέση με τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την ιδιοκτησία του Fever. Σε ερώτηση του παρουσιαστή σχετικά με το like που είχε κάνει ο Στέφανος Παπαδόπουλος στον διάσημο συνάδελφό του, ο δικήγορος μετέφερε ότι ο νεαρός δεν θυμάται να έχει κάνει κάτι τέτοιο, όπως επίσης ότι του είχε γίνει πρόταση να πλαισιώσει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε καλοκαιρινή συναυλία του αλλά είχε αρνηθεί.

«Δεν υπάρχει καμία σχέση του εντολέα μου με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ούτε επαγγελματική» διευκρίνησε. «Ο εντολέας μου εργάζεται σε άλλο μαγαζί».

Τι δηλώνει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην ίδια εκπομπή μίλησε όμως και ο νομικός εκπρόσωπος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. «Η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη λέει ότι “εκβιαστικά μου ζητούνται χρήματα με την απειλή αρχικώς με την επίκληση ονομάτων μέσα από τις φυλακές”, πράγμα που όμως δεν ολοκληρώθηκε σε καμία περίπτωση και δεν είχαμε καμία ενόχληση».

«Και όταν δεν ενέδωσε ο Μαζωνάκης σ’ αυτές τις απειλές για χρήση βίας, είχαμε δεύτερες απειλές ότι “θα σε καταστρέψουμε, θα βάλουμε αυτούς να πουν αυτά” και τα λοιπά. Πιστεύω πως η άρση του απορρήτου, που θα ζητηθεί από την πλευρά μας, θα αποδείξει τις επικοινωνίες. Όλα θα βγουν, πριν από τα Χριστούγεννα θα καταθέσουμε τη μήνυση.

Είμαστε πάντα στο πεδίο της νομιμότητας, θα απαντήσουμε και στο εξώδικο του επιχειρηματία και θα κάνουμε τις αγωγές και τις μηνύσεις μας και ό,τι πρέπει. Εμείς αυτό το πεδίο θέλουμε, της νομιμότητας και σ’ αυτό θα βγει ότι ο Μαζωνάκης ούτε οφείλει ούτε έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη» κατέληξε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, που είναι δικηγόρος και του ιδιοκτήτη της «Ακτής Πειραιώς» και στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει πολλά γνωστά ονόματα, από τον Χρήστο Μάστορα μετά την πρόσφατη σύλληψή του έως την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη αμέσως μετά τον τραγικό θάνατό του.

Το Live News φιλοξένησε δηλώσεις και της τραγουδίστριας Νωαίνας επιβεβαίωσε όσα ισχυρίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος- η μαρτυρία της αναμένεται να αξιοποιηθεί και στο δικαστήριο υπέρ του νεαρού καλλιτέχνη. «Δεχόταν πιέσεις από άτομα της Παραγωγής» ομολόγησε. «Του είπαν “πήγαινε στο καμαρίνι (σ.σ του Μαζωνάκη) γιατί μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα“».