Πανελλήνια ανησυχία προκάλεσε την Τετάρτη η είδηση της αιφνίδιας νοσηλείας του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ο 67χρονος τραγουδοποιός αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία του με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο μετά από έντονη αδιαθεσία και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο- εκεί υποβλήθηκε σε «επέμβαση ρουτίνας» όπως τη χαρακτήρισε το δελτίο τύπου της εταιρείας 360° Entertainment.

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου καθησύχασε το κοινό του μέσα από μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

«Κλείνω κι έρχομαι!» έγραψε. «Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.

Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!».