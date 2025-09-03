Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες, Τρίτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της συναυλίας που επρόκειτο να δώσει με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός υποβλήθηκε σήμερα Τετάρτη, σε «επέμβαση ρουτίνας», όπως αναφέρει ανάρτηση στο προφίλ του -η ίδια ακριβώς ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στο facebook του Γιάννη Κότσιρα, όπως και της εταιρείας παραγωγής 360° Entertainment.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Χθες, Τρίτη, ενημέρωσε το κοινό για την αναβολή της συναυλίας επικαλούμενους «λόγους ανωτέρας βίας»:

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή».

