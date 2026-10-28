Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κατερίνα Ζαρίφη δηλώνει ότι η μητρότητα δεν αποτέλεσε προτεραιότητα στη ζωή της, αν και δηλώνει πως θα ήταν αφοσιωμένη μητέρα.

Η ίδια εκφράζει την επιθυμία της να θεωρείται ποινικό αδίκημα η ερώτηση προς τις γυναίκες σχετικά με την απουσία παιδιών.

Αναφέρει ότι έχει εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει στη διαδικασία.

Τέλος, υποστηρίζει ότι η κοινωνία οφείλει να σέβεται τις προσωπικές επιλογές κάθε γυναίκας, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους δεν έχει αποκτήσει παιδιά.

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Στο περιοδικό ΟΚ! έκανε μια κατάθεση ψυχής η Κατερίνα Ζαρίφη. Η συμπαρουσιάστρια της Ιωάννας Μαλέσκου στην εκπομπή του OPEN «Μια Ελλάδα παρέα» μίλησε στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της ζωή καθώς τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τον γνωστό σεφ Παναγιώτη Σιαφάκα.

«Κλείνουμε λίγο παραπάνω από μία πενταετία. Ζούμε μαζί. Είναι μια σχέση που έχει περάσει δυσκολίες και εμπόδια. Τώρα είμαστε σε flight mode. Πετάμε χωρίς αναταράξεις» παραδέχεται γελώντας η Κατερίνα Ζαρίφη. Moυ βάζει φρένα που, πολλές φορές, με έχουν σώσει από καταστάσεις όπου θα έπεφτα σε λούμπες. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Δεν πιστεύω στο άλλο μισό αλλά στο άλλο ολόκληρο, γιατί τα μισά πολλές φορές κινούνται και παράλληλα.

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Πόσες φορές έχεις δεχτεί τις στερεοτυπικές ερωτήσεις για την απόφασή σου να μη γίνεις μητέρα;

Αρκετές, αλλά νομίζω ότι όλοι πια έχουν καταλάβει τη φιλοσοφία μου και τις επιλογές μου. Αν πραγματικά θέλεις κάτι και κλινικά μπορείς να το κάνεις, σου προκύπτει. Λατρεύω τα παιδιά και ξέρω ότι αν έμπαινα

σε αυτή τη διαδικασία, θα ήμουν απόλυτα αφοσιωμένη. Νομίζω ότι δεν το έβαλα προτεραιότητα.

Time machine: Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο Βασίλης Δρυμούσης η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Βαλεντίνο και η Ελένη Μενεγάκη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καφές με την Ελένη» το 2007.

Αν είχες γίνει μητέρα, πιστεύεις ότι θα άφηνες την τηλεόραση;

Αν αισθανόμουν ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη, ναι, 100%. Είμαι σίγουρη ότι θα το έκανα. Εδώ αγχώνομαι με τα παιδιά των άλλων, όχι να είχα εγώ παιδί.

Σου έχει τύχει να αναρωτηθείς πώς θα ήταν η ζωή σου αν είχες ήδη ένα παιδί;

Ξέρεις, μπορεί να καθόμαστε τώρα και να τα λέμε, και μόλις μάθω ότι οι Metallica δίνουν συναυλία στο Μιλάνο, να τρέξω. Έτσι είναι το «φασόν Ζαρίφη» (γελάει). Πάντα θα αναρωτιέσαι αν έχεις κάνει το σωστό, ειδικά αν αισθάνεσαι ότι έχεις να δώσεις αγάπη, αλλά μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι τελικά το έκανες. Αυτή την αγάπη, βέβαια, μπορείς να τη δώσεις και αλλού, με διαφορετικό τρόπο, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει δικό σου παιδί.

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Έχει περάσει από το μυαλό σου η υιοθεσία;

Το σκεφτόμουν με παιδιά που μπορεί να ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από πόλεμο. Αν έμπαινα σε διαδικασία υιοθεσίας, σίγουρα θα ήθελα να ήταν ένα παιδί που δεν το ευνόησε η ζωή. Έψαξα, ρώτησα κάποια πράγματα, αλλά δεν έχω προχωρήσει. Είναι μια απόφαση που δεν παίρνεται σε έναν καφέ. Αλλάζει όλη σου την καθημερινότητα, τη ζωή, τις προτεραιότητες.

«Δεν ήθελα ποτέ να είμαι με κάποιον απλά για να λέω ότι έχω έναν σύντροφο ή απλά για να μένουμε μαζί» παραδέχεται η Κατερίνα Ζαρίφη.

Κατερίνα Ζαρίφη: «Θα ήθελα να είναι ποινικό αδίκημα η ερώτηση “γιατί δεν έχεις κάνει παιδί;”»

Θα αποφάσιζες να μεγαλώσεις μόνη σου ένα παιδί;

Ναι, θα το τολμούσα 100%. Ξέρω ότι θα μπορούσα να το φέρω εις πέρας. Δεν γνωρίζω αν θα γινόμουν μια καλή μάνα, ξέρω ότι θα ήμουν μια μάνα αγκαλιάς που θα αγαπούσε μέχρι θανάτου το παιδί της.

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Τι θα ήθελες να αλλάξει στην κοινωνία μας στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά;

Θα ήθελα να μην υπάρχει καν σαν ερώτηση. Να ήταν ποινικό αδίκημα να ρωτήσεις μια γυναίκα: «Γιατί δεν έχεις παιδί;». Μόνο η ίδια ξέρει πόσο πληγώνεται με αυτή την ερώτηση, όπως και τις συνθήκες για να μην κάνει ένα παιδί. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι δικαιώματα μπορεί να έχει μια κοινωνία πάνω στην ψυχή μιας γυναίκας. Είναι ασύλληπτο πόσο βάναυσα μια ερώτηση της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να την κακοποιήσει ψυχικά.

Η κοινωνία μας είναι αρκετά σκληρή και αφιλτράριστη με αυτές τις ερωτήσεις, αγνοώντας αν η γυναίκα αυτή μπορεί να έκανε 20 εξωσωματικές ή να αποφάσισε η ίδια ότι δεν θέλει να κάνει παιδί, γιατί δεν θα ήταν καλή σε αυτόν τον ρόλο. Εγώ αυτές τις γυναίκεςτις σέβομαι το ίδιο.

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Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της Κατερίνας Ζαρίφη στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!