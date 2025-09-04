Μία από τις πιο πετυχημένες γυναίκες στη ιστορία του ελληνικού μόντελινγκ και από τις ελάχιστες που μπορούν να ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει διεθνή καριέρα, η Βίκυ Κουλιανού, είναι ξανά ερωτευμένη μετά από πολύ καιρό.

Ο σύντροφός της ονομάζεται Γιώργος Γιαννόπουλος, και από το 2019 είναι κιθαρίστας και συνθέτης στο progressive death metal συγκροτήματος Gentihaa– όπου υπογράφει με το όνομα Valgran. Μάλιστα στενός του φίλος και συνεργάτης είναι ο σύζυγος της Ευριδίκης, Μπομπ Κατσιώνης, με τον οποίο είχαν γνωριστεί πριν από αρκετά χρόνια σε ένα strip club!

Advertisement

Advertisement

Πριν από λίγες ώρες η Βίκυ Κουλιανού και ο Γιώργος Γιαννόπουλος ανέβασαν την πρώτη κοινή τους selfie φωτογραφία στο facebook από τις διακοπές τους, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι.

Το ερωτευμένο ζευγάρι τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε με τον πανύψηλο σύντροφό της στη Μύκονο. Εκεί τη «συνέλαβε ο φακός του Πέτρου Νάζου, με τη Βίκυ Κουλιανού να μη δείχνει καθόλου ενοχλημένη από την παρουσία της κάμερας.

Βίκυ Κουλιανού: «Παντρεύτηκα όταν ήμουν πολύ μικρή»

«Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση, να δίνω αγάπη και να παίρνω εννοείται. Διαφορετικά δεν μου αρέσει να είμαι πουθενά» είχε παραδεχτεί η 58χρονη Βίκυ Κουλιανού στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. «Δηλαδή δεν μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου. Παντρεύτηκα μόνο μια φορά, όταν ήμουν πολύ μικρή και κράτησε έναν χρόνο. Αμέσως μετά τον χωρισμό, έφυγα και πήγα στο εξωτερικό».

Στην ίδια συνέντευξη εξομολογήθηκε ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ να κάνει παιδί: «Δεν μου χτύπησε ποτέ αυτό που λέμε βιολογικό καμπανάκι της μητέρας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις και είμαι πάντα αληθινή, λέω αυτό που θα έλεγα και σε έναν φίλο μου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι, επειδή μπροστά μου υπάρχει μια κάμερα, δεν θα πως ακριβώς αυτό που πιστεύω και δεν θα δείξω αυτό που ακριβώς είμαι»