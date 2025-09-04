Update (Πέμπτη 16.45 μμ): Χάλασε τελικά η συμφωνία του Γρηγόρη Μελά με την εταιρεία παραγωγής, μία μέρα πριν από τη φωτογράφιση της ομάδας για το δελτίο τύπου του Mega. Οι πληροφορίες λένε ότι οι λόγοι δεν ήταν οικονομικοί αλλά καθαρά προσωπικοί.

Συμφώνησε τελικά ο Γρηγόρης Μελάς να συνεχίσει τη συνεργασία του με την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο Mega. Η απουσία του από την πρώτη σύσκεψη της εκπομπής της Δευτέρας είχε δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά, αλλά τελικά ο λευκός… καπνός βγήκε το επόμενο βράδυ.

Στο πάνελ της εκπομπής μπαίνει μόνιμα και η δημοσιογράφος Νόρα Καούρη, μια όμορφη (και χρήσιμη) παρουσία που δουλεύει πολύ και δείχνει να έχει εξασφαλισμένο τηλεοπτικό μέλλον.

Αυτές τις μέρες στήνεται το σκηνικό του «Χαμογέλα και πάλι» στα στούντιο της Foss, που θα βγαίνει στον αέρα από το παλιό πλατό της Δανάης Μπάρκα.

Πολλή συζήτηση γίνεται επίσης για τις επιδόσεις της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ. 5,9% στο δυναμικό κοινό και 5,2% στο σύνολο σημείωσε χτες το Power Talk, και ειδικά το δεύτερο είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο αφού οι μεγαλύτερες ηλικίες χαρίζουν πάντα υψηλότερα ποσοστά στις εκπομπές του συγκεκριμένο καναλιού. Να σημειωθεί μάλιστα ότι το Power Talk πήρε lead in στο σύνολο 11,2% από την ελληνική ταινία που είχε προηγηθεί για να παραδώσει τη σκυτάλη στη Σία Κοσιώνη μόλις με 4,5%.

Ακόμα και το Exathlon, που επιτυχία δεν το λες μέχρι στιγμής, στο σύνολο κατέγραψε υψηλότερο ποσοστό (9,8%) από ό,τι στο δυναμικό κοινό (8,9%), με τις επαναλήψεις των σειρών του Mega και του Alpha στην prime time ζώνη να σημειώνουν ακόμα και διπλάσιο μέσο όρο από το πανάκριβο αγωνιστικό reality της Acun Medya.

Αρνητικό ρεκόρ για το πρωινό δίδυμο Στραβελάκη-Καραμήτρου στο Open. Με 2,2% στο δυναμικό κοινό προς το παρόν δεν δικαιώνουν την επιλογή του σταθμού να ποντάρει στην ενημέρωση αντί στην ψυχαγωγία- που «φέρνει» και εμπορικές τοποθετήσεις. Αντιθέτως, στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου γίνεται σοβαρή προσπάθεια και το κοινό σιγά σιγά αρχίζει να την αναγνωρίζει.

Κουίζ: Ποιοι πρώην συνεργάτες πρωινής εκπομπής συναντήθηκαν τυχαία και δεν είπαν ούτε «καλημέρα»;

Λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά με τον νέο κύκλο της σειράς IQ 160, η Σμαράγδα Καρύδη συναντήθηκε χτες με τον άνθρωπο που της απογείωσε, πριν από 20 ακριβώς χρόνια, την καριέρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη, αλλά και τον χαρισματικό Γιώργο Γάλλο που θα τον δούμε φέτος στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες» που υπογράφει ο ίδιος δημιουργός.

Ποιος απάτησε την Ιωάννα Τούνη;

Μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη ήταν αρκετή για να τη μετατρέψει πάλι σε είδηση, αφού πολλοί θεώρησαν- όχι χωρίς λόγο- ότι άφησε αιχμές για συγκεκριμένο πρώην της με την παρακάτω προτροπή στις «συμπεθέρες» της:

Ακολούθησαν πολλά σχόλια φυσικά και μάλιστα όταν μια follower της τη ρώτησε «Συμφωνείς και για τους παντρεμένους;», η πετυχημένη influencer απάντησε: « Ντροπή θα πω! Και τα έχουμε περάσει όλες επίσης».

Επιστρέφει τηλεοπτικά η Έλενα Χριστοπούλου; Έχοντας αφήσει θετικό αποτύπωμα από τις guest εμφανίσεις της τον Αύγουστο στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η γνωστή μάνατζερ έκανε χτες ένα σημαντικό ραντεβού με τηλεοπτικό παράγοντα και η συζήτησή της μπορεί να αποδώσει σύντομα καρπούς.

Η Ελένη Τσολάκη ξανά απέναντι στη Σίσσυ Χρηστίδου

Στις 8.30 θα βγαίνει τελικά η -τετράωρη- εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα (50 λεπτά νωρίτερα από τη Σίσσυ Χρηστίδου) μια πληροφορία που πρώτα διέρρευσε στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και τελευταίοι την έμαθαν οι συνεργάτες της εκπομπής από τα επίσημα χείλη.

Το δυνατό χαρτί της εκπομπής θα είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, σε ρόλο σχολιαστή που φημίζεται για τις, συχνά, αντιδημοφιλείς απόψεις του, και την αποστροφή που του δημιουργεί η πολιτική ορθότητα όταν γίνεται ακραία.

Μέσα από ένα ολοκαίνουριο πλατό θα υποδεχτεί η Κατερίνα Καινούργιου το τηλεοπτικό κοινό και τους νέους της συνεργάτες από τις 15 Σεμπτεβρίου στον Alpha- σε αναβαθμισμένο ρόλο η Έλενα Πολυκάρπου, που έχει συμβάλλει όλα αυτά τα χρόνια πολύ στην επιτυχία της εκπομπής με το ρεπορτάζ της, όπως αντίστοιχα και ο Γρηγόρης Μπάκας στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα- δεν είναι τυχαίο που τα ονόματά τους τονίστηκαν φέτος στα δελτία τύπου των εκπομπών.

