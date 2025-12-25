Ένας σαφές μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε την Παραμονή των Χριστουγέννων η Γιούλικα Σκαφιδά, μετά τη «λογοκριμένη» προβολή μιας τρυφερής σκηνής ανάμεσα σε δύο γυναίκες στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Άγιος Έρωτας».

Μάλιστα η «επίμαχη» σκηνή δεν αφορούσε εκείνη αλλά δύο συμπρωταγωνίστριές της, την Ηρώ Πεκτέση και την Αντιγόνη Μακρή που δίνουν το πρώτο τους φιλί μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Στέρνα. Μάλιστα η Γιούλικα Σκαφιδά τόνισε ότι το ίδιο της είχε συμβεί ξανά με τη σειρά Milky Way του Mega όπου κι εκεί είχαν μονταριστεί ξανά σκηνές που είχαν προβληθεί κανονικά στην επίσημη πρεμιέρα.

Η «απάντηση» στη Γιούλικα Σκαφιδά

Σύμφωνα με πηγές του καναλιού, η συγκεκριμένη σκηνή, που είχε αρκετές τεχνικές δυσκολίες, γυρίστηκε 8 φορές, ενώ στο τελικό μοντάζ κόπηκε ένα μέρος της, χωρίς καμία διάθεση παρέμβασης και λογοκρισίας. Το ίδιο εξάλλου συνέβη και σε όλες σχεδόν τις άλλες σκηνές που εκτυλίχτηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου σεισμού.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, η Ηρώ Πεκτέση δημοσίευσε ένα βίντεο από τη χαρά που είχαν κάνει στα παρασκήνια όταν η Γιούλικα Σκαφιδά τους διάβασε τη σκηνή με το φιλί ανάμεσα σε δυο ερωτευμένες γυναίκες που δεν μπορούσαν εκείνη την εποχή να εκδηλώσουν φανερά τα συναισθήματά τους.

Η ερωτική ιστορία ανάμεσα στην Ελένη και την Άννα έχει κάνει μεγάλη αίσθηση στο φανατικό κοινό της σειράς «Άγιος ‘Ερωτας».

Η Αντιγόνη Μακρή και η Ηρώ Πεκτέση στον «Άγιο Έρωτα»

Στις αναρτήσεις της Αντιγόνης Μακρή που φέρεται να έχει ενοχληθεί περισσότερο από όλους μετά την προβολή του επεισοδίου με τον μεγάλο σεισμό της Στέρνας, υπάρχει και η σκηνή όπως προβλήθηκε αλλά και η ανάδειξη του #elenianna ως trending topic στο Χ.

Η συγκινητική εξομολόγηση της Ελένης, που υποδύεται η Αντιγόνη Μακρή, στην Άννα που ενσαρκώνει η Ηρώ Πεκτέση:

Το τελευταίο επεισόδιο του 2025 στη σειρά με πρωταγωνιστές εκτός από τη Γιούλικα Σκαφιδά, τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο και τη Δανάη Παππά, έκανε 12,8% στο δυναμικό και 20,5% στο σύνολο κοινού.