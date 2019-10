Δεκαπέντε τρανς celebrities που αλλάζουν την τηλεόραση

Dominik Bindl via Getty Images

Dominik Bindl via Getty Images

Η Λαβέρν Κοξ ξεκίνησε την καριέρα της στο Orange Is the New Black όπου έπαιζε μια τρανς κρατούμενη φυλακών. Έχει προταθεί για Emmy, ενώ είναι και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.

Άσια Κέιτ Ντίλον