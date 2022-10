5ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης από τον Καπνό: Τι έπεται;

Η Marewa Glover, Director of the Centre of Research Excellence: Indigenous Sovereignty & Smoking, New Zealand, σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, ανέφερε πως οι χώρες που επιθυμούν να μειώσουν τη βλάβη που σχετίζεται με το κάπνισμα θα κληθούν αναπόφευκτα να αντιμετωπίσουν τις ακόλουθες προκλήσεις: α) μία εκστρατεία παραπληροφόρησης για τον σχετικό κίνδυνο της νικοτίνης, β) την απώλεια της ακαδημαϊκής ελευθερίας, γ) την αύξηση του «φιλελεύθερου πατερναλισμού», και δ) τον περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων για αυτονομία, αξιοπρέπεια & συναίνεση του ατόμου, π.χ. σε ιατρικές πράξεις. Προειδοποίησε ότι οι χώρες θα πρέπει να είναι ενήμερες για τις ψευδείς πληροφορίες & τις εκστρατείες προπαγάνδας υπέρ της απαγόρευσης των προϊόντων μείωσης της βλάβης, καθώς και για τις πολιτικές οι οποίες δεν βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες στην πραγματική ζωή που να αποδεικνύουν τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις και συνέπειες. Η μακροχρόνια παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι καίριας σημασίας, δήλωσε.