60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με 201 ταινίες μεγάλου μήκους, 59 μικρού, εκθέσεις και αφιερώματα

Διεθνές Πρόγραμμα

Θεματική του φετινού Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι το φαινόμενο «Overview Effect», μια εμπειρία που «συγκλονίζει την ανθρώπινη διάνοια». Πρόκειται για το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει το φεστιβάλ τις 14 ταινίες του Διαγωνιστικού. Στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών VR/Virtual Reality φέτος συμμετέχουν 8 ταινίες. Η νέα προσθήκη στην ενότητα είναι το «Meet the Neighbors» με 10 ταινίες και συμμετοχές από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και δυο ελληνικές ταινίες ανάμεσά τους. Αλλα τμήματα είναι τα: Out of Competition, Ανοιχτοί Ορίζοντες, Ματιές στα Βαλκάνια, Film Forward, Ειδικές Προβολές και Round Midnight.

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 26 μεγάλου και 17 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, όπου οι τελευταίες θα παρουσιαστούν σε πρώτη προβολή. Επιπλέον, στην ενότητα θα παρακολουθήσουμε πέντε ταινίες που βραβεύτηκαν το 1960, στο πρώτο Φεστιβάλ, δυο ταινίες από δημιουργούς που πέθαναν πρόσφατα, δυο ταινίες στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» και μια ταινία που ήδη προβλήθηκε στην ενότητα «Μια δεύτερη ματιά». Τέλος, 16 από τις ταινίες που παρουσιάστηκαν στο 42ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους αποτελούν μέρος της ενότητας.

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις που θα παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και παράλληλα με την προβολή ταινιών είναι: η έκθεση με έργα του εικαστικού Νίκου Κούνδουρου, η έκθεση με έργα νέων καλλιτεχνών «Overview Effect- Encountering the Cosmos», η επετειακή έκθεση στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η δράση «Βρες το Φεστιβάλ».

ΑΓΟΡΑ

Ο ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος είναι ο πρέσβης της φετινής Αγοράς, η οποία περιλαμβάνει μια νέα δράση, την «Meet the Future». Δημιουργοί που έχουν ταξιδέψει με ταινίες μικρού μήκους στα 13 μεγαλύτερα διεθνή Φεστιβάλ, θα συμμετάσχουν στο 60ο για να παρουσιάσουν όσα ετοιμάζουν.

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ»

Οι Γιώργος Γούσης, Παναγιώτης Πανταζής και Γεωργία Ζαχάρη εμπνεύστηκαν από τις ιστορίες του φεστιβάλ και της πόλης, σχεδίασαν και κυκλοφορούν το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ», ένα κόμικ που συνδέει τον Νίκο Κούνδουρο και τον Φίνο, με την Κατρίν Ντενέβ, τον Τζιμ Τζάρμους, το παγκόσμιο και ελληνικό σινεμά, την ψηφιακή εποχή. Είναι ένα κόμικ που συνθέτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.