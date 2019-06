Εφτά νεκροί μοτοσικλετιστές σε σύγκρουση με αγροτικό φορτηγό στο Νιού Χάμσαϊρ

Miranda Thompson, via Associated Press

Οπως αναφέρει στο άρθρο της η εφημερίδα The New York Times , οι μοτοσικλετιστές βρίσκονταν στην περιοχή μία εβδομάδα καθώς συμμετείχαν στην ετήσια συγκέντρωση του Laconia Motorcycle Week, ενώ η ομάδα που τραυματίστηκε θανάσιμα, απαρτιζόταν από βετεράνους του σώματος των Πεζοναυτών, με την ονομασία Jarheads.

(Paul Hayes/Caledonian-Record via AP)

(Paul Hayes/Caledonian-Record via AP) Μία γυναίκα αφήνει λουλούδια στον τόπο του δυστυχήματος.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) είναι μεταξύ των αρχών που διεξάγουν τις έρευνες, ενώ ζήτησαν τη βοήθεια του κοινού με τη μορφή βίντεο, φωτογραφιών ή άλλων πληροφοριών σχετικά με το ατύχημα ή τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Πηγή: The New York Times, Associated Press