Αυστραλία: Φόβοι για τον αφανισμός έως και του 30% του πληθυσμού των κοάλα από τις πυρκαγιές

View this post on Instagram

9 out of 10 Koalas prefer Specialized 😂😂😂 : : : @cyclingtips @veloclub.cc @iamspecialized @iamspecialized_wmn @womenridebikes #rideadelaide #radelaide #adelaide #adelaidehills #southaustralia #koala #koalabear #koalabears #australia #travelbug #travelblog #traveltheworld #lifestyleblogger #lifeisbeautiful #photooftheday #picoftheday #bestoftheday #australiananimals #australiananimal #heateave