Ο στρατός στην Κίνα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) ότι ένα αυστραλιανό αεροσκάφος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας, στα Νησιά Παρασέλ.

Στο τηλεγράφημα του Reuters τονίζονται οι εκκλήσεις της Κίνας προς την αυστραλιανή πλευρά να σταματήσει αμέσως τις προκλήσεις και την κατηγορεί ότι ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της εισέβαλε παράνομα στον κινεζικό εναέριο χώρο.

Από την άλλη μεριά, η Αυστραλία εξαπέλυσε νωρίτερα κατηγορίες στην Κίνα ότι ένα κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος απελευθέρωσε φωτοβολίδες πολύ κοντά σε ένα στρατιωτικό της τζετ πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η κυβέρνηση στην Αυστραλία εξέφρασε την ανησυχία της για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω κίνηση ως «μη ασφαλή και ανεύθυνη».

«Η Αυστραλία αναμένει από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να χειρίζονται τις ένοπλες δυνάμεις τους με ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο», δηλώνουν οι αυστραλιανές αρχές.

(Με πληροφορίες από Reuters, BBC)