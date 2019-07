Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν

Η νέα ταινία του Μπαζ Λούρμαν για τον Έλβις Πρίσλεϊ βρήκε επιτέλους τον Βασιλιά της. Μετά από αμέτρητες οντισιόν ο σκηνοθέτης κατέληξε στον 27χρονο ηθοποιό Όστιν Μπάτλερ, όπως ανακοίνωσε η Warner Bros.

«Τέκνο» του Nickelodeon και του Disney Channel, ο Μπάτλερ έγινε γνωστός πριν από έναν χρόνο όταν έπαιξε στο Μπροντγουέι πλάι στον Ντένζελ Γουάσιγκτον στο «The Iceman Cometh».

Ο νεαρός ηθοποιός πόσταρε το νέο στο instagram συνοδεύοντας την ανάρτηση με έναν στίχο από το κλασικό τραγούδι του Έλβις «Love Me Tender»: You have made my life complete, and I love you so.