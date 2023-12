Αμερικανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στην Κύπρο για να διερευνήσουν την παράκαμψη κυρώσεων από Ρώσους

via Associated Press

Τέσσερις κυπριακές εταιρείες έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ (OFAC)

Πρόκειται για τις ακόλουθες εταιρικές οντότητες: Eriner Limited, The Mother Ark Ltd, Lar Vorto Services Limited και Ahetei Limited.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία που διευθύνει ο De Geetere, η κυπριακή Eriner, έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με την εταιρεία M and S Trading με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ώστε να συντονίσουν παραγγελίες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τη Ρωσία.

Ο Βέλγος επιχειρηματίας Hans De Geetere διευθύνει τις κυπριακές εταιρείες Eriner Limited και The Mother Ark Ltd. Μια άλλη κυπριακή επιχειρηματική οντότητα, η Lar Vorto Services Limited παρουσιάζεται στη διοικητική δομή εταιρειών του De Geetere, όπως η Eriner, η The Mother Ark και η Ahetei Limited.