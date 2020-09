Αναπνοή από τη μύτη ή από το στόμα;

Το αγγειοδιασταλτικό αέριο νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) παράγεται στις παραρινικές κοιλότητες και εκκρίνεται συνεχώς στους ρινικούς αεραγωγούς. Το ΝΟ βελτιώνει τη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα και την απορρόφηση οξυγόνου στους πνεύμονες. Χαλαρώνει τους αγγειακούς λείους μύες και επιτρέπει στα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται. Το NO έχει επίσης αντιμυκητιασικές, αντιικές, αντιπαρασιτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Αν σας ενδιαφέρει περαιτέρω το θέμα, σας προτείνω το βιβλίο Breath: The New Science of a Lost Art του James Nestor. Σε αυτό το βιβλίο, εν μέσω άλλων, αναφέρει τα αποτελέσματα ενός πειράματος για την αναπνοή από το στόμα, το οποίο διοργάνωσε το Stanford και πήρε και ο ίδιος μέρος!