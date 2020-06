Ανοίγει ξανά και ανανεωμένη η Τεχνόπολη

Νέες δράσεις, πολλή μουσική, σινεμά

Όσον αφορά στον πολιτιστικό σχεδιασμό του φετινού καλοκαιριού, η Τεχνόπολη παρουσιάζει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα με νέες δράσεις, μια διεθνή μουσική διοργάνωση, μουσικά events, panels και workshops, προβολές, ξεναγήσεις, θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα, το αγαπημένο Meet Market, το Dinner in the Sky, το MERCH of the Bands Bazaar αλλά και πολλά ακόμα που θα ανακοινωθούν σύντομα και για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε από το athens-technopolis.gr. Σε όλες τις δράσεις, η πρόσβαση θα γίνεται είτε στον φυσικό χώρο της Τεχνόπολης -πάντα σύμφωνα με τους επίσημους υγειονομικούς περιορισμούς- είτε online.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Τεχνόπολη επενδύει σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία (πλατφόρμες live streaming & social media), ώστε να συνδυάζονται τα φυσικά events με την όσο πιο άρτια και ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για τα απομακρυσμένα κοινά.