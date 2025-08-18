Την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας, ανακοίνωσε ο Δήμος, έπειτα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ.

Οι θάλαμοι αυτοί παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης και «επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία», αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωση του.

Advertisement

Advertisement

Δήμος Αθηναίων

Υστερα από επικοινωνία της Αντιδημαρχίας Υποδομών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι. Ακόμα, έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Δήμος Αθηναίων

Από που απομακρύνθηκαν τηλεφωνικοί θάλαμοι

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα

Πανεπιστημίου

Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου

Δήμος Αθηναίων

Μετς: Αναπαύσεως

Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου

Advertisement

Εξάρχεια: Στουρνάρη

Δήμος Αθηναίων

Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης

Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)

Advertisement

Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου

Δήμος Αθηναίων

Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας

Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος

Advertisement

Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)

Δήμος Αθηναίων

Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου

Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά

Advertisement

Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας

Advertisement

Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός