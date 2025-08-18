Την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας, ανακοίνωσε ο Δήμος, έπειτα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ.
Οι θάλαμοι αυτοί παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης και «επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία», αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωση του.
Υστερα από επικοινωνία της Αντιδημαρχίας Υποδομών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι. Ακόμα, έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.
Από που απομακρύνθηκαν τηλεφωνικοί θάλαμοι
Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα
Πανεπιστημίου
Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου
Μετς: Αναπαύσεως
Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου
Εξάρχεια: Στουρνάρη
Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης
Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)
Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου
Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας
Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος
Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)
Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου
Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά
Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας
Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός