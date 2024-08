Μαύρη οδοντόκρεμα, sports drinks και caramel macchiato; Τα «Ναι» και «Όχι» για γερά δόντια

MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

«Δεν είναι κάτι συναρπαστικό ή αναπάντεχο, αλλά είναι αυτό που λειτουργεί αν θέλετε να αποφύγετε την τερηδόνα και τις ασθένειες των ούλων», δηλώνει στους The New York Times ο δρ Matthew Messina, κλινικός διευθυντής και επίκουρος καθηγητής στο Ohio State University College of Dentistry.